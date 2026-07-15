VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
  • Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den

i9000 Prestige Ultra Day&NightElektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

XP9406/79

4.6
| (167) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

3 Ocenění

Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den
Philips i9000 Prestige Ultra je náš nejinovativnější holicí strojek se systémem Lift & Cut s trojitým účinkem, který zastřihuje vousy u kořínků a zajišťuje tak důkladné oholení po celý den i v oblastech, které se obtížně holí. Technologie SkinIQ Pro nyní přináší 5 režimů holení pro maximální pohodlí pokožky. Nový hloubkově čistící masážní kartáč 3v1 zajistí zdravě vypadající a zářivou pokožku po celý den.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 7 let

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SenseIQ

Hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den

  • Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem

  • Břity NanoTech Dual Precision

  • 360° přesná flexibilní hlava

  • Aktivní vedení přítlaku a pohybu

  • 7 let záruky*****

Hladké oholení na úrovni kořínků, celodenní výsledek

Hladké oholení na úrovni kořínků, celodenní výsledek

Náš patentovaný systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň kořínků -0,08 mm, aniž by pořezal vaši pokožku. Pro maximální hladké oholení, které vydrží po celý den.

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Přesnost i v těch nejhůře se holících oblastech

Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností** pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o husté vousy

Efektivní při každém tahu, i když se jedná o husté vousy

360° rotační břity NanoTech Dual Precision, navržené tak, aby zachytily vousy rostoucí v různých směrech, zachytí o 25 % více vousů na jeden tah*, a to 8 miliony střihacích pohybů za minutu, což zajišťuje precizní účinnost i při úpravě jednodenního, třídenního nebo sedmidenního strniště.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Ocenění

  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD144
  • Award image PBTAWARD139

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

167

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

15/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65

S výrobkem jsem velmi spokojen. Uvítal bych jen podrobnější návod k postupu při vyměně holicí hlavby za zastřihovací či masážní.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-15

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-15

03/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Konečně hladké oholení

Léta nekonečného přejíždění holícím starým strojkem na stejných místech, oprava oholení žiletkou, pohled do zrcadla s brýlemi jsou u konce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-20

16/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Chcete prémiovou kvalitu - tady je!

Můj už asi 5. holící strojek Phillips. Oholení v rámci technologie perfektní a o zpracování ani nemluvě. Když strojek vezmete do ruky, okamžitě pocítíte výborné zpracování a prémiovou kvalitu. Samozřejmě, že cena je vysoká, ale jí ho pořídil v akci a ještě s cashbackem, takže i ta v mém případě vyšla velmi dobře. Jediné co mi chybělo v balení bylo cestovní pouzdro, ale to mi zbylo po minulém přístroji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-01

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-01

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Oproti předchůdci

  2. hloubkově čisticí masážní přístroj

  3. Oproti povlaku bez kuliček

  4. Oproti vodě v kazetě

  5. Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení