    • Náhradní masážní sada na obličej Náhradní masážní sada na obličej Náhradní masážní sada na obličej

      i9000 Masážní sada na obličej

      CP2343/01

      Náhradní masážní sada na obličej

      Masážní sada s jemně vibrujícím masážním nástavcem zklidňuje a stimuluje pokožku.

      Kde lze tento náhradní díl zakoupit?


      Obraťte se na některého z našich servisních partnerů, kteří vám rádi pomohou. Nejste si jisti kompatibilitou s vaším produktem? Kontaktujte naši zákaznickou podporu.

      Seznam servisních partnerů (95.0KB)
      Zákaznická podpora

      Náhradní masážní sada na obličej

      Kompatibilitu zkontrolujte níže.

      Technické údaje

      • Vyměnitelné části

        Vhodné pro následující typy výrobku
        • X9000, X9001, X9002, X9003, XP9200
        • XP9201, XP9202, XP9203, XP9204, XP9205
        • XP9207, XP9208, XP9209, XP9210, XP9212
        • XP9213  XP9214  XP9400  XP9401  XP9402
        • XP9403, XP9404, XP9405, XP9406
