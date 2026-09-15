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Dokonale hladké oholení a skvělé pohodlí pokožky
Holicí strojek Philips i9000 díky systému Lift & Cut s trojitým účinkem a 360° kompaktním flexibilním hlavám zajišťuje oholení těsně u pokožky i v oblastech, které se obtížně holí. Technologie SkinIQ s umělou inteligencí rozpozná vaši pokožku a přizpůsobí se jí tak, aby vám zaručila maximální pohodlí a přesnost.
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Prodloužená záruka až 5 let
Tento rodukt
i9000
Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
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SH91
Náhradní holicí hlavy
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Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem
Břity Dual SteelPrecision
360° přesná flexibilní hlava
Snímač Power Adapt
5 let záruky***
Náš patentovaný holicí systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň pokožky 0,00 mm, aniž by pořezal pokožku, pro dlouhotrvající hladké oholení.
Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností* pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.
Naše 360° rotační břity Dual SteelPrecision zachycují vousy rostoucí v různých směrech. Se 7 miliony řezných pohybů za minutu pro efektivní oholení, i když se jedná o 1-, 3- nebo 7denní vousy.
4.8
z 5
85
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
LádaRES
15/09/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dela tocco sliboval
Se strojkem jsem spokojený, je to můj první elektrický strojek v životě, doteď jsem používal žiletky nebo OneBlade. Vždy jsem měl problém s tím, že mi zarůstaly vousy, tohle je v pohodě, akorát člověk musí po oholení použít nějaký krém nebo nějaký přípravek na hubu.
Výhody
Stříhá velmi rychle, stříhá velmi hladce, jen minimálně dráždí pokožku, líbí se mi to.
Nevýhody
Dokovací stanice, která byla součástí balení, je taková vachrlatá, je to šmejd.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2026-09-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9001/10 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2026-09-01
good_luck!
03/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2026-07-01
Kerim49
01/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holící strojek Philips:i9000 x9003/30
Vždy jsem měl holící strojek Braun.Ale nyní co mám Philips,jsem svůj názor a fanděni zmenil!Po zkušenostech nyní musím říct,že jsem přímo šokován,co Philips dovede!Úžasně holí,bez sebemenšich problémů,pokožka je hladká,bez tkačení,škrábanců atd.Opravdu špička!👍
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2025-02-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Datum použití 2025-02-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
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