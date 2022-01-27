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Výroba ukončena
Zakupte místo toho model SH91
Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím. Tento nový formát vám umožní upevňovat nové holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což usnadňuje důkladné čištění strojku a optimalizuje každodenní holení.
Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.
1. Sejměte držák holicích hlav. 2. Nahraďte holicí hlavy za nové. 3. Připojte zpět držák holicích hlav. 4. Holicí strojek resetujete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.
5.0
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Výhody
Rychlost a kvalita
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Dalis61
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je dobrý a užitečný
S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Hanka551
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.
Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))
Výhody
lehký a praktický ve všech směrech
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy
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