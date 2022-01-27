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  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
  • Model SH90 byl nahrazen modelem SH91

Holicí hlavy

SH90/70

5
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Model SH90 byl nahrazen modelem SH91
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon. Kompatibilní s holicím strojkem Series 9000.
Zobrazit všechny výhody

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Model SH90 byl nahrazen modelem SH91

  • Výroba ukončena

  • Zakupte místo toho model SH91

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Nejjednodušší způsob, jak holicí strojek udržet v optimální kondici

Vylepšené řešení usnadňuje údržbu vašeho holicího strojku Philips víc než kdykoli předtím. Tento nový formát vám umožní upevňovat nové holicí hlavy v pouhých dvou krocích, což usnadňuje důkladné čištění strojku a optimalizuje každodenní holení.

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích

Výměna holicích hlav v pouhých dvou krocích

Nejnovější holicí strojky Philips mají vestavěný ukazatel výměny ve formě symbolu holicí jednotky. Tento symbol se rozsvítí, čímž indikuje, že je potřeba vyměnit holicí hlavy.

Snadná výměna hlav

Snadná výměna hlav

1. Sejměte držák holicích hlav. 2. Nahraďte holicí hlavy za nové. 3. Připojte zpět držák holicích hlav. 4. Holicí strojek resetujete stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po více než 5 sekund.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Výhody

Rychlost a kvalita

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je dobrý a užitečný

S vyrobkem jsem velmi spokojen. Za přijatelnou cenu požadovaná kvalita.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je dle manžela neskutečně výkoný.

Tento holící s trojek doporučujeme všem. je TOP:-))))

Výhody

lehký a praktický ve všech směrech

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH90/70 Holicí hlavy

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