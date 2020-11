Nabíjecí cestovní pouzdro USB a nabíjecí sklenice

Vaše luxusní cestovní pouzdro s USB je zároveň nabíječkou, takže budete mít kartáček během cestování neustále nabitý. Umístěte zubní kartáček do pouzdra a připojte jej ke svému laptopu nebo zapojte do zásuvky. Pouzdro obsahuje také držák pro hlavice kartáčku pro větší hygienu na cestách. Pokud jde o nabíjení doma, naše elegantní dobíjecí sklenice stylově zapadne do vaší koupelny a osvědčí se i při vyplachování úst po čištění. Dopřejte si až dva týdny pravidelného čištění na jedno plné nabití.