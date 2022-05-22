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Ukončeno

Philips Sonicare DiamondCleanSonický elektrický zubní kartáček, nabíjecí sklenice

HX9312/04

HX9330

4.7
| (1496) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Chytré designové řešení.
Nejlepší bělicí výkon Philips Sonicare v našem nejstylovějším zubním kartáčku. Přejděte na Philips Sonicare.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Nejlepší sonický zubní kartáček Philips Sonicare pro zesvětlení zubů

Chytré designové řešení.

  • 5 režimů

  • 2 kartáčkové hlavice

  • Nabíjecí sklenice, cestovní pouzdro

  • Růžovozlatá edice

Bělejší úsměv během 1 týdne díky kartáčkové hlavici DiamondClean

Bělejší úsměv během 1 týdne díky kartáčkové hlavici DiamondClean

Nasaďte hlavici kartáčku DiamondClean a jemně, avšak efektivně odstraňte povrchové nečistoty. Hustě osázená vlákna uprostřed hlavice slouží k odstraňování skvrn a odvedou spoustu práce, díky níž bude váš úsměv 2x bělejší za pouhých 7 dní.*

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček

Hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna odstraňují až 7x více plaku než manuální zubní kartáček.

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů*

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů*

Díky optimálnímu čištění se sonickým kartáčkem DiamondClean budou vaše dásně zdravější již za 2 týdny. Odstraníte až 7x více plaku podél linie dásní než s manuálním zubním kartáčkem a získáte ten nejzdravější úsměv.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

1496

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

22/05/2022

Česká republika

Česká republika

Kartáček je super

Kartáček jsem dostala jako dárek, ale vybrala jsem si ho,protože se mi líbil vzhledově, má cestovní pouzdro a nabíjecí sklenici. Kartáček mi zuby krásně vyčistí a vyleští. Jsem s ním moc spokojená

Výhody

Několik nastavitelnych programů

Nevýhody

Žádné nevýhody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9312/04 Sonický elektrický zubní kartáček, nabíjecí sklenice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9312/04 Sonický elektrický zubní kartáček, nabíjecí sklenice

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Kartáček jsem dostala jako dárek. Sama bych si jej nekoupila, žila jsem v mylném přesvědčení, že el. kartáček nevyčistí zuby tak dokonale jako já sama manuálním. Teď už vím, že čistí dokonale a mnohem rychleji.

Výhody

Rychlost, preciznost

Nevýhody

Ze začátku jsou vibrace nezvyklé a děsně to lochtá. :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9332/04 Sonický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9332/04 Sonický zubní kartáček

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super kartacek pro me a pritekyni, doporucuji!

Super kartacek pro me a pritekyni, doporucuji! Uz si nedokazu predstavit pouzivat normalni kartacek.

Výhody

Opravdu pocit cistych zubu, vydrz, pouzdro

Nevýhody

Zadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9392/39 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9392/39 2 sonické elektrické zubní kartáčky

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  1. Studie 

  1. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně ve standardním režimu