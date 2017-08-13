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Ukončeno

Care & controlVlasová žehlička

HP8343/00

4.2

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

2x větší péče pro vaše vlasy

Nová vlasová žehlička Philips Care & Control umožňuje dosáhnout požadovaného rovného vzhledu vlasů a zároveň je k vlasům šetrná. Dvojnásobná péče díky ionizační technologii a digitálnímu ovládání teploty.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlasová žehlička s ionizační technologií

2x větší péče pro vaše vlasy

Profesionální vysoká teplota 220 °C pro dokonalý výsledek

Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
1

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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