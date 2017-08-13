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Ukončeno
2x větší péče pro vaše vlasy
Nová vlasová žehlička Philips Care & Control umožňuje dosáhnout požadovaného rovného vzhledu vlasů a zároveň je k vlasům šetrná. Dvojnásobná péče díky ionizační technologii a digitálnímu ovládání teploty.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Takto vysoká teplota umožňuje změnit tvar vlasů a propůjčí vám požadovaný dokonalý vzhled.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
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4.2
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Prostownica
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся