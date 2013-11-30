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  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
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  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
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  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
  • Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem

Ukončeno

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem
Vlasová žehlička Philips Care má nejhladší destičky, takže výrazně snižuje tření, zabraňuje trhání vlasů a zanechá vlasům zdravý a jemný lesk
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlasová žehlička s hladkými destičkami

Jemné rovnání vlasů s dokonalým leskem

  • Keramické destičky

  • Teplota 140–220 C

  • Ionizační technologie

Dvojnásobně jemné k vašim vlasům díky keramickým destičkám SilkySmooth

Dvojnásobně jemné k vašim vlasům díky keramickým destičkám SilkySmooth

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky SilkySmooth jsou pečlivě zpracovány tak, aby zvyšovaly klouzavé a pečující vlastnosti keramiky. Vaše vlasy tak budou krásně lesklé.

Přesná kontrola 220 °C s nastavitelnou teplotou

Přesná kontrola 220 °C s nastavitelnou teplotou

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie

Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu