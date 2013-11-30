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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Keramické destičky
Teplota 140–220 C
Ionizační technologie
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky SilkySmooth jsou pečlivě zpracovány tak, aby zvyšovaly klouzavé a pečující vlastnosti keramiky. Vaše vlasy tak budou krásně lesklé.
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Ocenění
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8333/00 Care SilkySmooth