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Ukončeno

Vlasová žehlička

HP8300/00

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Profesionální výsledky pohodlně
Narovnání jednoduše. Snadno použitelná, přesto však vysoce účinná vlasová žehlička Simply SalonStraight je opatřena narovnávacími destičkami s keramickým povrchem a pracuje při profesionální teplotě pro úpravu účesu 180 ºC.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Simply SalonStraight

Profesionální výsledky pohodlně

  • SalonStraight

  • Keramický

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklý účes

Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.

Teplota 180 °C pro krásný výsledek

Teplota 180 °C pro krásný výsledek

Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze salónu.

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

Rychlé zahřátí, připraveno k použití za 60 sekund

Vlasová žehlička má možnost okamžitého zahřátí, je připravena k použití za 60 sekund.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8300 Prostownica

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8300 Prostownica

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