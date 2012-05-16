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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
SalonStraight
Keramický
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
Tato vysoká teplota umožňuje změnit tvar účesu a díky ní získáte dokonalý vzhled, jako byste právě přišli ze salónu.
Vlasová žehlička má možnost okamžitého zahřátí, je připravena k použití za 60 sekund.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8300 Prostownica
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8300 Prostownica