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Ukončeno

SalonDry TravelCestovní vysoušeč vlasů

HP4829/00

5

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Profesionální výsledky kdekoli

2 000W Cestovní vysoušeč SalonDry má vše, co potřebujete k dosažení profesionálních výsledků, ať jedete kamkoli.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Cestovní vysoušeč SalonDry

Profesionální výsledky kdekoli

  • 2000 W

  • Sklopný

  • Dvojí napětí

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2000 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

2 flexibilní nastavení rychlosti pro šetrné vysoušení

2 flexibilní nastavení rychlosti pro šetrné vysoušení

Šetrné vysoušení s 2 flexibilními nastaveními rychlosti

Funkce Cool Shot zpevní účes

Funkce Cool Shot zpevní účes

Nepostradatelná profesionální funkce kulem – tlačítko Cool Shot poskytuje intenzivní proud chladného vzduchu. Používá se k dokončení a zpevnění účesu po jeho úpravě.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Výhody

так, дуже надійний

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum použití 2018-08-20

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum použití 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu