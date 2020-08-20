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Ukončeno
Profesionální výsledky kdekoli
2 000W Cestovní vysoušeč SalonDry má vše, co potřebujete k dosažení profesionálních výsledků, ať jedete kamkoli.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2000 W
Sklopný
Dvojí napětí
Tento profesionální 2000W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Šetrné vysoušení s 2 flexibilními nastaveními rychlosti
Nepostradatelná profesionální funkce kulem – tlačítko Cool Shot poskytuje intenzivní proud chladného vzduchu. Používá se k dokončení a zpevnění účesu po jeho úpravě.
5.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Výhody
так, дуже надійний
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum použití 2018-08-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum použití 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer