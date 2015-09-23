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Ukončeno
HP4698/01
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
10 různých doplňků
Keramická
Keramika je už z podstaty mikroskopicky hladká a odolná, proto jde o jeden z nejlepších materiálů na výrobu narovnávacích destiček. Destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
Keramické destičky bez námahy kloužou po vlasech, které jsou pak dokonale lesklé.
S těmito všestrannými nástroji je možné vytvořit prakticky jakýkoli účes. Vyzkoušejte to sami!
4.3
z 5
9
Recenze
Czesio87
23/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler
aga1
29/11/2013
Polska
polecam, uniwersalna, niezawodna
Produkt kupiony po dłuższych poszukiwaniach. Mnogość końcówek, łatwość ich montażu na duży plus. Nie przypadła włosów. Doskonała.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP4698/22 Multi-Styler