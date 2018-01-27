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  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno
  • Výborná topinka snadno

Ukončeno

Daily CollectionTopinkovač

HD2586/20

4.9
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Výborná topinka snadno
Vychutnejte si čas od času výbornou topinku s tímto kompaktním kovovým topinkovačem Philips. Hlavními rysy jsou dva velké otvory pro pečivo, do kterých můžete vkládat různě široké plátky chleba a určit si míru propečení toastu. Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění.
Zobrazit všechny výhody

Kompaktní kovový topinkovač s velkými otvory pro pečivo

Výborná topinka snadno

  • 2 otvory

  • Kompaktní

  • Černostříbrná, leštěný kov

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, že vnější část topinkovače je na dotyk chladná

Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Tlačítko zrušení pro zastavení opékání kdykoliv

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

Vyjímatelný tácek na drobky pro snadné čištění

Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na drobky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

27/01/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

21/05/2017

Slovensko

Slovensko

Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali

V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Тостер

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Тостер

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu