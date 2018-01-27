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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Ukončeno
2 otvory
Kompaktní
Černostříbrná, leštěný kov
Zajistí, aby vnější část topinkovače zůstala na dotyk chladná.
Snadné čištění díky vyjímatelnému tácku na drobky.
4.9
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pavnov11
27/01/2018
Česká republika
Spokojenost
Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
ubovidek
21/05/2017
Slovensko
Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali
V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Тостер
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD2586/20 Тостер