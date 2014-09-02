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Ukončeno
Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická napařovací žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!
2000 W
Výstup páry 30 g/min
Parní ráz 85 g
Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.
Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.
Díky parnímu rázu 85 g můžete snadno odstranit i nejodolnější záhyby.
Ocenění
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe