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Ukončeno

PowerLifeNapařovací žehlička

GC2905/02

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy nezklame. Díky své nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a snadno použitelné funkci calc clean vám tato praktická napařovací žehlička Philips nabízí za vaše peníze trvalou hodnotu!

Zobrazit všechny výhody

Žehlička s žehlicí plochou SteamGlide

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.

  • 2000 W

  • Výstup páry 30 g/min

  • Parní ráz 85 g

Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Příkon 2000 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry.

Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů.

Parní ráz až 85 g odstraní i nejodolnější záhyby

Parní ráz až 85 g odstraní i nejodolnější záhyby

Díky parnímu rázu 85 g můžete snadno odstranit i nejodolnější záhyby.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

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