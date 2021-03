Technologie IPL pro domácí použití, vyvinutá s dermatology

IPL znamená intenzivní pulzní světlo. Je to technologie, která používá jemné světelné impulzy, aby se chloupky uvedly do klidové fáze. Světlo prochází až k vlasovému kořínku, což způsobuje, že folikul přechází do klidové fáze a tím stimuluje chloupky, aby následně vypadly. Opakované procedury postupně zabraňují růstu chloupků, takže vaše pokožka bude krásně hladká a na dotyk jemná. Přístroj Philips Lumea byl vyvinut s dermatology a klinicky testován, aby zajistil snadné, účinné a pohodlné ošetření i v citlivých oblastech, a to vše z pohodlí vašeho domova.