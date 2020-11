Philips Sonicare AirFloss Ultra

Odjakživa mi řikala: "Ty máš hubu plnou obřích hezkejch zubů"...a tenhle koňskej úsměv mi vydržel dodnes. 😀 Mám velmi titěrné mezizubní prostory a v nich svůj jediný kaz, který se mi udělal, když jsem si po brutálním vyndávání mejch ooooobrovskejch krčních mandlí nemohl dostatečně pečlivě čistit zuby. A začla éra elektrickejch kartáčku až sem objevil svůj první sonickej kartáček od Philipsu, bez kterýho si už pár let neumim svůj život představit..Ale dneska vám chci napsat upřímnej názor na ústní sprchu, která s kartáčkem tvoří za mě dokonalou dvojku a po pár týdnech používání musím říct, že jsem s tímhle stroječkem nadmíru spokojenej..rychle vyčistí mezizubní prostory...A po použití mezizubního kartáčku jsou mezírky čistý až na občasný výjimky mezi sedmama a osmama, který mam hodně natěsno..Jinak funguje skvěle, dá se použít s obyč nebo ústní vodou a je absolutně easy na ovládáni. Takže pokud o tom uvažujete, tak dlouho jako já, tak neváhejte a jděte do toho..neřikam, že to musí vyhovovat všem, ale za mě naprostá spokojenost...Kort když neustále dlabu nějaké ty svoje patlatvory plný ořechů, který se dostanou snad všude a co si budem povídat, občas sem utahanej jako pes a nechce se mi před spaním vůbec nic a tohle je hotový během několika vteřin a jdu spát s čistou chlebárnou:) Takže díky Philipsu za důvěru a kdybyste měli nějaký dotazy nebo vaše zkušenosti, tak dejte vědět.. ať žije dentální hygiena.. taky jí tak milujete jako ja? Ale já to myslim vážně😘🤷🏻‍♂️ #hygiena