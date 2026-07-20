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Tento rodukt
Cordless Power Flosser 3000
Ústní sprcha
2 599,00 Kč
F1 Standard nozzle
Tryska ústní sprchy
649,00 Kč
F3 Quad Stream nozzle
Tryska ústní sprchy
613,00 Kč
2 599,00 Kč
2 599,00 Kč
Technologie Quad Stream
Šetrně odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní*
Až dvakrát účinnější při odstraňování zubního plaku než mezizubní kartáčky**
2 režimy a 3 nastavení tlaku
Výdrž baterie 40 dní****
Každých 15 sekund zařízení krátce přeruší proud vody, aby vás nasměrovalo do další části úst, a pomůže vám tak udržet správný rytmus během celého 60sekundového čištění. Díky tomu můžete rovnoměrně vyčistit všechny čtyři oblasti úst, aniž byste museli hádat, zda čistíte příliš rychle, příliš pomalu nebo zda vám dochází voda.
4.5
z 5
170
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Lvicekmatysek
20/07/2026
Česká republika
Ústní sprcha
Dobrý pomocník v péči o zuby. Pomáhá s čistotou mezizubních prostor
Výhody
Dobrý pomocník
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha
Date of Use 2026-07-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha
Date of Use 2026-07-16
Rybena
08/12/2024
Česká republika
Ústní sprcha
Intuitivní ovládání, praktická, dobře se používá, nevyžaduje hodně místa v koupelně, hezký design.
Výhody
Intuitivní ovládání, zabere málo místa
Nevýhody
možná slabší proud, ale zdá se, že to na čištění nemá vliv
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha
KingaM
07/03/2026
Polska
Součást promoakce
Szczerze polecam
Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów
V laboratorní studii s tryskou Quad Stream bylo možné ošetřit až 6mm hluboké parodontální kapsy
Studie provedená ve Spojených státech v roce 2022 zahrnovala 372 účastníků
v režimu Clean**
na základě 1 použití ústní sprchy denně po dobu 1 minuty
V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit
ve srovnání s klasickým tryskovým hrotem, v laboratorní studii, konkrétní výsledky se mohou lišit
v režimu Deep Clean