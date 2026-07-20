VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
  • Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ústní sprcha

HX3826/31

4.5
| (170) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní
Užijte si kompletní péči s bezdrátovou elektrickou ústní sprchou Philips Sonicare 3000. Technologie Quad Stream zlepšuje zdraví dásní již za 2 týdny. Čistí důkladně mezizubní prostory i oblast pod dásněmi, odstraňuje až 99 % zubního plaku a zároveň je šetrná k dásním*.
Zobrazit všechny výhody

90 dní záruka vrácení peněz

Prodloužená záruka +1 rok

Přidat příslušenství

Zobrazit vše

Tento rodukt

Cordless Power Flosser 3000 Ústní sprcha

Cordless Power Flosser 3000
Ústní sprcha

2 599,00 Kč

  • F1 Standard nozzle

    F1 Standard nozzle
    Tryska ústní sprchy

    649,00 Kč

  • F3 Quad Stream nozzle

    F3 Quad Stream nozzle
    Tryska ústní sprchy

    613,00 Kč

2 599,00 Kč

2 599,00 Kč

Odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní*

Kompletní péče, a to i pod úrovní dásní

  • Technologie Quad Stream

  • Šetrně odstraňuje až 99 % zubního plaku pod linií dásní*

  • Až dvakrát účinnější při odstraňování zubního plaku než mezizubní kartáčky**

  • 2 režimy a 3 nastavení tlaku

  • Výdrž baterie 40 dní****

15 sekund funkce QuadPacer vás navede k důkladnému vyčištění každé oblasti

15 sekund funkce QuadPacer vás navede k důkladnému vyčištění každé oblasti

Každých 15 sekund zařízení krátce přeruší proud vody, aby vás nasměrovalo do další části úst, a pomůže vám tak udržet správný rytmus během celého 60sekundového čištění. Díky tomu můžete rovnoměrně vyčistit všechny čtyři oblasti úst, aniž byste museli hádat, zda čistíte příliš rychle, příliš pomalu nebo zda vám dochází voda.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

170

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

20/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ústní sprcha

Dobrý pomocník v péči o zuby. Pomáhá s čistotou mezizubních prostor

Výhody

Dobrý pomocník

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha

Date of Use 2026-07-16

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 Ústní sprcha

Date of Use 2026-07-16

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ústní sprcha

Intuitivní ovládání, praktická, dobře se používá, nevyžaduje hodně místa v koupelně, hezký design.

Výhody

Intuitivní ovládání, zabere málo místa

Nevýhody

možná slabší proud, ale zdá se, že to na čištění nemá vliv

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ústní sprcha

07/03/2026

Polska

Polska

Szczerze polecam

Używam go regularnie od 1,5 miesiąca i różnica jest kolosalna. Przestrzenie międzyzębowe są idealnie doczyszczone, co wcześniej było dla wyzwaniem. Urządzenie jest lekkie i bardzo poręczne, co sprawia, że codzienna higiena to czysta przyjemność. Plus daję też za estetykę – prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Szczerze polecam ten model irygatora.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Power Flosser 3000 HX3826/33 Irygator do zębów

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. V laboratorní studii s tryskou Quad Stream bylo možné ošetřit až 6mm hluboké parodontální kapsy

  2. Studie provedená ve Spojených státech v roce 2022 zahrnovala 372 účastníků

  3. v režimu Clean**

  4. na základě 1 použití ústní sprchy denně po dobu 1 minuty

  5. V laboratorní studii. Výsledky v praxi se mohou lišit

  6. ve srovnání s klasickým tryskovým hrotem, v laboratorní studii, konkrétní výsledky se mohou lišit

  7. v režimu Deep Clean