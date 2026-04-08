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  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
  • Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu

Philips Sonicare F1 Standard nozzleTryska ústní sprchy

HX3042/00

5
| (15) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu
Vyzkoušejte důkladné a účinné čištění mezizubních prostor pomocí standardní trysky, která zajišťuje důkladné čištění mezi zuby a podél linie dásní. Účinně odstraňuje zbytky jídla.
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Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

Hrot na čištění mezizubních prostor pro každodenní hygienu

  • Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

  • Pro každodenní čištění

  • 2 hroty

  • Kompatibilní pouze s elektrickými ústními sprchami Philips Sonicare

Standardní hrot, který je ideální pro odstraňování zbytků jídla mezi zuby

Standardní hrot, který je ideální pro odstraňování zbytků jídla mezi zuby

Standardní hrot s jedním proudem je ideální pro odstraňování odolných zbytků jídla z mezizubních prostor a podél linie dásní.

Otočení o 360° pro těžko přístupná místa

Otočení o 360° pro těžko přístupná místa

Hrot lze otočit až o 360 stupňů, což vám usnadní čištění těžko přístupných míst, jako je zadní část úst.

Navrženo pro každodenní používání

Navrženo pro každodenní používání

Výměna nebo nahrazení trysek, kdykoli budete chtít, nemůže být jednodušší. Stačí jedno rychlé kliknutí. Pro zajištění dobré hygieny vyměňujte trysky ústní sprchy každých šest měsíců.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

15

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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