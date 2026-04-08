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HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3826/31
HX3826/33
HX3826/24
HX3911/40
Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*
Pro každodenní čištění
2 hroty
Kompatibilní pouze s elektrickými ústními sprchami Philips Sonicare
Standardní hrot s jedním proudem je ideální pro odstraňování odolných zbytků jídla z mezizubních prostor a podél linie dásní.
Hrot lze otočit až o 360 stupňů, což vám usnadní čištění těžko přístupných míst, jako je zadní část úst.
Výměna nebo nahrazení trysek, kdykoli budete chtít, nemůže být jednodušší. Stačí jedno rychlé kliknutí. Pro zajištění dobré hygieny vyměňujte trysky ústní sprchy každých šest měsíců.
5.0
z 5
15
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Součást promoakce
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Součást promoakce
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Součást promoakce
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard