Vypadávání?



Mnoho žen si stěžuje na velké množství vlasů, které jim během kartáčování a česání vypadává. Zkuste investovat do kvalitního kartáče s nylonovými štětinami. Vaše vlasy vám to několikanásobně vrátí. Vypadávání je často způsobeno i nedostatkem živin. Dobrou volbou je investice do vhodných doplňků stravy, které dodají potřebné vitamíny, minerály a další látky pro zdravé vlasy.