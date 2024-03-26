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  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ
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  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ
  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ
  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ
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  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ
  • Personalizované sušení pomocí SenseIQ

Ukončeno

PrestigeVysoušeč vlasů

BHD628/00

4.7
| (90) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Personalizované sušení pomocí SenseIQ
Představujeme fén Philips se systémem SenseIQ. Snímá a přizpůsobuje se vašim vlasům, upravuje teplotu, aby se zabránilo přehřátí, a udržuje tak přirozenou vlhkost vlasů. Při každém fénování se vaše vlasy budou cítit krásné a opečovávané.
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90 dní záruka vrácení peněz

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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Pro lesklé vlasy, zvlhčené, které vypadají zdravě

Personalizované sušení pomocí SenseIQ

  • Jedinečná technologie pro vaše vlasy

  • Infračervený snímač

  • Výkonné fénování: o 20 % rychlejší*

  • Uchová až 90 % vlhkosti vlasů**

Jedinečný zážitek z vysoušení vlasů

Jedinečný zážitek z vysoušení vlasů

Technologie SenseIQ pro jedinečný zážitek z fénování. VNÍMÁ. Infračervený senzor fénu nepřetržitě sleduje teplotu vlasů a poskytuje vám osobní ochranu. PŘIZPŮSOBUJE SE. Senzor upraví teplotu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů. PEČUJE. Naše technologie snímání a přizpůsobení chrání vlasy při fénování před nežádoucím přesušením, čímž zachovává až 90 %** přirozené vlhkosti vašich vlasů.

Snímá teplotu vlasů

Snímá teplotu vlasů

Zatímco ostatní fény měří pouze teplotu proudu vzduchu, fén Philips s technologií SenseIQ měří teplotu vašich vlasů, aby zabránil jejich přehřátí. Je vybaven infračerveným senzorem, který zajišťuje správné vysoušení vlasů.

Přizpůsobuje výkon vysoušení

Přizpůsobuje výkon vysoušení

Fén s technologií SenseIQ upravuje teplotu proudění vzduchu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

90

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

2

26/03/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Fén

Fénuje super. Vlasi nejsou přesušené. Jsou hebké a načechrané.

Výhody

Design vyrobku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

10/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funkčnost

Fén je relativně tichý a lehký, vlasy vysuší, ale zároveň z nich nevytáhne vlhkost, díky čidlu, které snímá teplotu vlasu. Po vyfoukání jsou provzdušněné, uhlazené a lesklé.

Výhody

Funkčnost a design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

25/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Fén Philips 8000

Super přístroj. Jiný tvar, než na jaký jsme byli zvyklí. Přizpůsobuje teplotu vysoušení situaci.

Výhody

tichý, šetrný k vlasům

Nevýhody

zatím jsme nenašli

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů

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Upozornění

  1. Rychlejší ve srovnání s fénem BHD004 1 800 W

  2. Testováno v programu „Gentle“ po pěti minutách vysoušení

  3. * Měřeno za 10 minut fénování

  4. * * ve srovnání s modelem Philips HP8280

  5. * * * ve srovnání s modelem Philips HP8280 bez kabelu, nástavce