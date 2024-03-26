3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
90 dní záruka vrácení peněz
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Jedinečná technologie pro vaše vlasy
Infračervený snímač
Výkonné fénování: o 20 % rychlejší*
Uchová až 90 % vlhkosti vlasů**
Technologie SenseIQ pro jedinečný zážitek z fénování. VNÍMÁ. Infračervený senzor fénu nepřetržitě sleduje teplotu vlasů a poskytuje vám osobní ochranu. PŘIZPŮSOBUJE SE. Senzor upraví teplotu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů. PEČUJE. Naše technologie snímání a přizpůsobení chrání vlasy při fénování před nežádoucím přesušením, čímž zachovává až 90 %** přirozené vlhkosti vašich vlasů.
Zatímco ostatní fény měří pouze teplotu proudu vzduchu, fén Philips s technologií SenseIQ měří teplotu vašich vlasů, aby zabránil jejich přehřátí. Je vybaven infračerveným senzorem, který zajišťuje správné vysoušení vlasů.
Fén s technologií SenseIQ upravuje teplotu proudění vzduchu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů.
4.7
z 5
90
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Michal0076
26/03/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Fén
Fénuje super. Vlasi nejsou přesušené. Jsou hebké a načechrané.
Výhody
Design vyrobku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ankon32
10/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkčnost
Fén je relativně tichý a lehký, vlasy vysuší, ale zároveň z nich nevytáhne vlhkost, díky čidlu, které snímá teplotu vlasu. Po vyfoukání jsou provzdušněné, uhlazené a lesklé.
Výhody
Funkčnost a design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Ondyk
25/12/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Fén Philips 8000
Super přístroj. Jiný tvar, než na jaký jsme byli zvyklí. Přizpůsobuje teplotu vysoušení situaci.
Výhody
tichý, šetrný k vlasům
Nevýhody
zatím jsme nenašli
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige BHD628/00 Vysoušeč vlasů
Rychlejší ve srovnání s fénem BHD004 1 800 W
Testováno v programu „Gentle“ po pěti minutách vysoušení
* Měřeno za 10 minut fénování
* * ve srovnání s modelem Philips HP8280
* * * ve srovnání s modelem Philips HP8280 bez kabelu, nástavce