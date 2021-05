Už několik let se snažím vlasy nechat narůst,protože vy holky co chodíte na melíry víte jak to ničí vlasy. K fénům jsem byla vždy skeptická a to sama používám žehličku na vlasy😂🤦🏼‍♀️Co se musí nechat tento fén nevypouští jak ostatní fény (porovnávala jsem s mamčiným a přítelovým) tolik tepla. Má v sobě zabudovaný SenseIQ, který analyzuje teplotu vlasů během vysoušení 12 000 krát . Což znamená,že se přizpůsobuje vašim vlasům. Vlasy si uchovají až 95% své přirozené vlhkosti. Máte k fénu 3 nástavce a ten na masáž hlavy? MILUJU❤️Na dalších videiích můžete vidět jak Hair Dryer Prestige používám při vysoušení,masáži a jak si dělám účes za použití CLIP IN vlasů😇Fén je za mě rozhodně #musthave pro ty,které chcou mít zdravé,lesklé vlasy a fén je pro ně nutností. A pro mě už je také nutností číslo 1🙏🏼Chtěla bych moc poděkovat @philipscz že mi poskytli vyzkoušet opravdu kvalitní a krásný fén🤩