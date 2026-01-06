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7000 SeriesVysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced

BHD720/10

4.8
| (249) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
O 20 % rychlejší*. Lehčí**. Bez poškození teplem********.
Vychutnejte si rychlé profesionální výsledky s fénem Philips 7000 Series. Pokročilá technologie ThermoShield Advanced Technology aktivně čte a řídí teplotu vzduchu vysoušeče, aby chránila vaše vlasy před poškozením teplem*********.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

S pokročilou technologií ThermoShield Advanced Technology

O 20 % rychlejší*. Lehčí**. Bez poškození teplem********.

  • Pokročilá technologie ThermoShield Advanced

  • Vodní ionty, minerální ionty, 8× více iontů

  • O 60 % ******* lesklejší vlasy

  • Rychlé vysušení vlasů za 4 minuty

  • Vysuší o 20 %** rychleji než vysoušeč o příkonu 2 300 W.

Technologie ThermoShield Advanced chrání vlasy před přehřátím

Technologie ThermoShield Advanced chrání vlasy před přehřátím

Systém se dvěma snímači nepřetržitě snímá teplotu v místnosti a aktivně upravuje teplotu vysoušení až 24 000× během každého vysoušení tak, aby chránil vlasy před přehřátím. Až o 25 % rovnoměrnější teplota vysoušení v jakémkoli prostředí*********.

O 30 % rychlejší vysoušení díky silnému proudu vzduchu****

O 30 % rychlejší vysoušení díky silnému proudu vzduchu****

Spojením inovativních lopatek a speciálně navrženého ohřívače vzniká kouzlo suchých vlasů za pouhé 4 minuty****.

Vodní ionty dodávají vlasům hloubkovou hydrataci

Vodní ionty dodávají vlasům hloubkovou hydrataci

Dodejte vlasům hloubkovou hydrataci a získejte hebké, zdravě vypadající kadeře. Přístroj s technologií vodních iontů dodá 1 000× více částic vody na povrch vlasů než přístroj bez ionizátoru.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

249

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

06/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělý výrobek

Jsem spokojená, vyzkoušela jsem všechny funkce a nastavení teploty, nejvíc jsem nadšená z funkcí Gentle a Hot/Cold. Fén je lehčí než můj předchozí fén a dobře se drží v ruce. Jediná malá výtka je k umístění tlačítka chladného vzduchu, které často při uchopení fénu nechtěně zapnu.

Výhody

velký výběr nastavení a teploty

Nevýhody

umístění tlačítka COLD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

08/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má hodně funkcí fén

Fén je skvělí ,dobře fouká a vlasy nejsou tak rozlítané ,když potřebuju rychle vysušit vlasy jsou na velký stupeň opravdu vyfoukané skoro hned

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělé funkce

Výrobek mi poprvé za 20 let zlepšil vlasy, které jsem měla vždy suché a křehké. Teď jsou pružné, měké a nelámou se. Je to pro mne zázrak. Vřele doporučuji.

Výhody

Nevysušuje, má mnoho teplotních poloh.

Nevýhody

Jediná- tlačítko na okamžitý studený vzduch vám padne přímo pod prsty. Tudíš ho často nechtěně přepnete.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced

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Upozornění

  1. V porovnání s vysoušečem Philips S5000 o příkonu 2 300 W

  2. Ve srovnání s vysoušečem Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Na základě průměrné doby vysoušení 4 minut

  4. * * Vlasy střední délky (40 cm) bělošského typu v laboratorním prostředí, při nejvyšší rychlosti a nejvyšším nastavení teploty. Skutečné výsledky se mohou lišit.

  5. * * * Minerální ionizace po 6 měsících vystavení UV záření

  6. * * * * Ve srovnání s modelem HP8232/20 v nejvyšším nastavení

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 v nejvyšším nastavení

  8. * * * * * * * Nastavení technologie ThermoShield Advanced

  9. * * * * * * * Při použití režimu Hot & Cold oproti přirozeně vysušeným vlasům. Testováno v nezávislém testovacím ústavu v USA.