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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Pokročilá technologie ThermoShield Advanced
Vodní ionty, minerální ionty, 8× více iontů
O 60 % ******* lesklejší vlasy
Rychlé vysušení vlasů za 4 minuty
Vysuší o 20 %** rychleji než vysoušeč o příkonu 2 300 W.
Systém se dvěma snímači nepřetržitě snímá teplotu v místnosti a aktivně upravuje teplotu vysoušení až 24 000× během každého vysoušení tak, aby chránil vlasy před přehřátím. Až o 25 % rovnoměrnější teplota vysoušení v jakémkoli prostředí*********.
Spojením inovativních lopatek a speciálně navrženého ohřívače vzniká kouzlo suchých vlasů za pouhé 4 minuty****.
Dodejte vlasům hloubkovou hydrataci a získejte hebké, zdravě vypadající kadeře. Přístroj s technologií vodních iontů dodá 1 000× více částic vody na povrch vlasů než přístroj bez ionizátoru.
4.8
z 5
249
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
myška4
06/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
skvělý výrobek
Jsem spokojená, vyzkoušela jsem všechny funkce a nastavení teploty, nejvíc jsem nadšená z funkcí Gentle a Hot/Cold. Fén je lehčí než můj předchozí fén a dobře se drží v ruce. Jediná malá výtka je k umístění tlačítka chladného vzduchu, které často při uchopení fénu nechtěně zapnu.
Výhody
velký výběr nastavení a teploty
Nevýhody
umístění tlačítka COLD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Kočka21
08/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má hodně funkcí fén
Fén je skvělí ,dobře fouká a vlasy nejsou tak rozlítané ,když potřebuju rychle vysušit vlasy jsou na velký stupeň opravdu vyfoukané skoro hned
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Hair Dryer BHD723/10 7000 Series
Edithde
20/12/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělé funkce
Výrobek mi poprvé za 20 let zlepšil vlasy, které jsem měla vždy suché a křehké. Teď jsou pružné, měké a nelámou se. Je to pro mne zázrak. Vřele doporučuji.
Výhody
Nevysušuje, má mnoho teplotních poloh.
Nevýhody
Jediná- tlačítko na okamžitý studený vzduch vám padne přímo pod prsty. Tudíš ho často nechtěně přepnete.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series BHD720/10 Vysoušeč vlasů s technologií ThermoShield Advanced
V porovnání s vysoušečem Philips S5000 o příkonu 2 300 W
Ve srovnání s vysoušečem Philips MoistureProtect HP8280
* Na základě průměrné doby vysoušení 4 minut
* * Vlasy střední délky (40 cm) bělošského typu v laboratorním prostředí, při nejvyšší rychlosti a nejvyšším nastavení teploty. Skutečné výsledky se mohou lišit.
* * * Minerální ionizace po 6 měsících vystavení UV záření
* * * * Ve srovnání s modelem HP8232/20 v nejvyšším nastavení
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 v nejvyšším nastavení
* * * * * * * Nastavení technologie ThermoShield Advanced
* * * * * * * Při použití režimu Hot & Cold oproti přirozeně vysušeným vlasům. Testováno v nezávislém testovacím ústavu v USA.