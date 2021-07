Zkuste znovu propojit kartáček Philips Sonicare a aplikaci. Funguje to?

Zapněte kartáček stisknutím tlačítka režimu nebo vypínače. Na těle kartáčku se rozsvítí světla. Pokud k tomu nedojde, dejte kartáček nabíjet alespoň na 24 hodin a zkuste to znovu.

Potřebuji pomoci s propojením kartáčku Philips Sonicare Diamond Clean Smart s aplikací Philips Sonicare. 4. krok:

Připojený kartáček Philips Sonicare funguje, ale nedaří se jej propojit s aplikací Philips Sonicare. Vyzkoušejte připojení Bluetooth smartphonu. Vypněte Bluetooth a znovu jej zapněte nebo se zkuste připojit k jinému zařízení Bluetooth. Pokud to půjde, spusťte aplikaci Philips Sonicare a znovu se pokuste připojit ke kartáčku Philips Sonicare DiamondClean Smart. Bylo připojení k Bluetooh úspěšné? Ano. Mohu se připojit. Ne. Nemohu propojit kartáček Philips Sonicare DiamondClean Smart a aplikaci Philips Sonicare.

Potřebuji pomoci s propojením kartáčku Philips Sonicare Diamond Clean Smart s aplikací Philips Sonicare. 5. krok:

Připojený kartáček Philips Sonicare a Bluetooth smartphonu fungují, ale nedaří se kartáček propojit s aplikací Philips Sonicare. Aplikace Philips Sonicare je optimalizována pro systém Android 4.4.2 a novější nebo iOS 9.1 a novější. Zkontrolujte, zda váš operační systém splňuje tyto požadavky a zda smartphone využívá aktuální software. Pokud problémy s připojením přetrvávají, kontaktujte zákaznickou podporu Philips. Kliknutím sem kontaktujte zákaznickou podporu Philips. Jste připojeni Začněte vylepšovat svou techniku čištění s aplikací Philips Sonicare Objevte sortiment Podívejte se na kartáček

