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  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
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  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
  • Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění

Ukončeno

Philips Sonicare Premium Plaque DefenseStandardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

HX9042/17

4.9
| (244) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění
Získejte zářivě bílý úsměv. Naše hlavice C3 Premium Plaque Defence kopíruje tvar vašich zubů a dásní díky jemným, flexibilním bokům, které poskytují až 4x větší kontakt s povrchem než běžná kartáčková hlavice** pro pohodlné a hloubkové vyčištění.
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Až 10× účinnější odstranění zubního plaku pro jedinečné výsledky*

Naše čisticí hlavice pro nejhlubší čištění

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Párování režimů BrushSync

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Díky flexibilnímu designu odstraňuje až 10x více plaku i v obtížně dostupných místech*, čímž je dosaženo skutečně intenzivního čištění podél linie dásní a mezi zuby.

4x více povrchového kontaktu** pro hloubkové čištění bez námahy

4x více povrchového kontaktu** pro hloubkové čištění bez námahy

S naší adaptibilní technologií je každé čištění přizpůsobeno právě vám. Díky měkkým a flexibilním gumovým stranám se hlavice Premium Plaque Defence přizpůsobí jedinečným liniím vašich zubů a dásní, absorbuje přílišný tlak při čištění a umožňuje tak naplno využít sonickou technologii. Vlákna se přizpůsobí tvaru dásní a zubů a zajistí tak až 4x větší kontakt s povrchem než běžná kartáčková hlavice** pro hloubkové čištění na těžko přístupných místech.

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek***

Automatický výběr optimálního režimu pro maximální výsledek***

S funkcí párování režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepšího možného vyčištění*. Hlavice kartáčku Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare**** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči. Stačí už jen začít čistit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

244

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2

13/12/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělý dostup katáčku

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Výhody

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Nevýhody

cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

13/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Čistí dokonale

Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.

Výhody

Čistí dokonale

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvěle čistí

S hlavicemi jsem spokojená, čistí perfektně, kupuji dál.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Upozornění

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. než hlavice kartáčku DiamondClean

  3. párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™