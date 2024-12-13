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Ukončeno
HX991B_BK
HX9914/69
HX991P
HX9911/21
HX991W
HX9911/19
HX991R
HX9911/23
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Díky flexibilnímu designu odstraňuje až 10x více plaku i v obtížně dostupných místech*, čímž je dosaženo skutečně intenzivního čištění podél linie dásní a mezi zuby.
S naší adaptibilní technologií je každé čištění přizpůsobeno právě vám. Díky měkkým a flexibilním gumovým stranám se hlavice Premium Plaque Defence přizpůsobí jedinečným liniím vašich zubů a dásní, absorbuje přílišný tlak při čištění a umožňuje tak naplno využít sonickou technologii. Vlákna se přizpůsobí tvaru dásní a zubů a zajistí tak až 4x větší kontakt s povrchem než běžná kartáčková hlavice** pro hloubkové čištění na těžko přístupných místech.
S funkcí párování režimů BrushSync™ dosáhnete nejlepšího možného vyčištění*. Hlavice kartáčku Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence je synchronizována s funkcí BrushSync™ kartáčku Philips Sonicare**** a vybírá optimální režim a intenzitu čištění pro výjimečnou péči. Stačí už jen začít čistit.
4.9
z 5
244
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Luboš Králíček
13/12/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
skvělý dostup katáčku
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Výhody
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Nevýhody
cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Rockr
13/07/2022
Česká republika
Ověřený kupující
Čistí dokonale
Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.
Výhody
Čistí dokonale
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Hana1
11/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvěle čistí
S hlavicemi jsem spokojená, čistí perfektně, kupuji dál.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium Plaque Defense HX9044/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
než hlavice kartáčku DiamondClean
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™