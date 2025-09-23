Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice.
Philips X-tremeVision Pro150 zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blížící se objekty.
Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin, což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.
Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále(2), zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.
Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky světlometů po párech, místo abyste nahrazovali jen tu, která přestala fungovat. Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný výstup a vynikající výkon, který zajistí bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího a vyváženějšího paprsku, ale především bude řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.
Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Podrobnější informace najdete v příručce voliče výrobků.
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.