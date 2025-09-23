  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    xtreme-vision-pro150

    X-tremeVision Pro150

    Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

    Philips X-tremeVision Pro150

    Kombinací neobyčejného jasu a míry životnosti, která dříve nebyla u takto výkonných žárovek dostupná, poskytuje žárovka Philips X-tremeVision Pro150 viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici v ještě větším bezpečí.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Uvidíte více a pojedete bezpečněji

    Až o 150 % jasnější světlo*

    Vracejte se domů ke svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve tmě a v nepříznivém počasí. Pokročilé provedení vlákna poskytuje vyšší přesnost a svítivost pro lepší osvětlení silnice.

    Chladné světlo poskytuje jasnější obraz a větší

    Svítí bělejším světlem až 3 400 K

    Philips X-tremeVision Pro150 zajistí vám lepší kontrast výhledu dopředu, takže můžete s větší jistotou lépe rozpoznat a vyhodnotit blížící se objekty.

    Nejdelší životnost u takto výkonné žárovky

    Až 450 hodin používání***

    Speciálně přizpůsobené složení vzácných plynů dále chrání vlákno před stárnutím. To znamená větší jas a delší životnost až 450 hodin, což je pravděpodobně nejdelší životnost u takto výkonné žárovky.

    List výrobku

    Dopřejte si více času, abyste zaznamenali nebezpečí a vyhnuli se jim

    Vzhledem k tomu, že na silnici dosvítí až o 70 metrů dále(2), zajišťuje automobilová žárovka Philips X-tremeVision Pro150 lepší schopnost reagovat na potenciální nebezpečí. Prodlouží vám bezpečnou vzdálenost, takže si vy i vaši spolucestující můžete užívat bezpečnější jízdu.

    Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

    Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky světlometů po párech, místo abyste nahrazovali jen tu, která přestala fungovat. Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný výstup a vynikající výkon, který zajistí bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího a vyváženějšího paprsku, ale především bude řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.

    Philips je volbou velkých automobilových výrobců

    Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Podrobnější informace najdete v příručce voliče výrobků.

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Vyberte si světlometové žárovky Philips X-tremeVision Pro150

    Porovnat

    X-tremeVision Pro150
    X-tremeVision Pro150
    * 1 Jas v porovnání s minimální normou danou zákonem.
    * 2 Dodatečná bezpečná vzdálenost porovnávala délku paprsku s odvozeným minimem podle předpisu ECE, na základě hodnoty 1 lux. Nejzazší vzdálenost od vozidla.
    * 3 Platí při použití potkávacích světel, liší se při použití v mlze.

