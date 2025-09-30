Jaká žárovka je vhodná pro váš automobil?
Žárovky LED Philips Ultinon Classic vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým svítilnám, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Zažijte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.
LED Philips Ultinon Classic který poskytuje stejný světelný tok a spotřebuje méně energie než srovnatelné halogenové žárovky. Tím poskytují řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.
Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky LED Philips Ultinon Classic mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.
Technologicky vyspělé automobilové osvětlení společnosti Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám provozu moderních automobilů, a nenarušují funkci jiných součástí vozidla.
Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naše řada žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na řadu žárovek Philips Ultinon Classic se vztahuje dvouletá záruka od společnosti Philips***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Classic LED.
