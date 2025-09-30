  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    ultinon-classic-led

    Ultinon Classic

    Barevně slaďte svůj styl

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely

    Světlo jako z halogenové žárovky

    Philips Ultinon Classic

    Vyměňte žárovky ve světlometech svého vozidla na LED žárovky Philips Ultinon Classic LED a vychutnejte si teplo klasického halogenového osvětlení spolu s výkonem LED žárovek! Tyto žárovky se snadno montují, takže můžete své žárovky vyměnit za LED žárovky bez jediného problému!*

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Užijte si klasické teplé světlo

    Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3500 K

    Žárovky LED Philips Ultinon Classic vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým svítilnám, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Zažijte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.

    Lepší výhled na silnici

    Zvýšený jas paprsku až o 80 %**

    LED Philips Ultinon Classic který poskytuje stejný světelný tok a spotřebuje méně energie než srovnatelné halogenové žárovky. Tím poskytují řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

    Široká kompatibilita

    Instalace způsobem plug-and-play

    Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky LED Philips Ultinon Classic mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.

    Hlavní snímek

    Splňuje normy automobilového průmyslu

    Technologicky vyspělé automobilové osvětlení společnosti Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám provozu moderních automobilů, a nenarušují funkci jiných součástí vozidla.

    Hlavní snímek

    Dlouhodobý výkon

    Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby zajistily dlouhodobou životnost a výkon. Naše řada žárovek nabízí až třikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní, rovnoměrné světlo po celou dobu životnosti. Na řadu žárovek Philips Ultinon Classic se vztahuje dvouletá záruka od společnosti Philips***. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Classic LED.

    Články o automobilovém osvětlení Philips

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Ultinon Classic

    Ultinon Classic
    Ultinon Classic
    ** Neodpovídá předpisům ECE R37. Určeno pouze pro využití mimo silnice.
    *** Ve srovnání s minimální právními požadavky pro halogenové žárovky.
    **** 2letá záruka. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.

