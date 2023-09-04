VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl
  • Barevně slaďte svůj styl

Car lightsLED-HL [≈H1]

11258U2510C2

11258U2510C2

4.3
| (31) Recenze
Barevně slaďte svůj styl
Vyměňte žárovky ve světlometech svého vozidla na LED žárovky Philips Ultinon Classic LED a vychutnejte si teplo klasického halogenového osvětlení spolu s výkonem LED žárovek! Tyto žárovky se snadno montují, takže můžete své žárovky vyměnit za LED žárovky bez jediného problému!*
Zobrazit všechny výhody

LED žárovky s klasickým teplým bílým světlem

Barevně slaďte svůj styl

  • Typ žárovky: H1

  • LED žárovka pro přímou instalaci

  • Kompaktní provedení

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K

  • Počet žárovek: 2

Užijte si klasické teplé světlo s barevnou teplotou 3 500 K

Užijte si klasické teplé světlo s barevnou teplotou 3 500 K

Výkonnější světla, aniž byste museli dělat ústupky na vzhledu! Žárovky Philips Ultinon Classic LED vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým světlům, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Barevně je slaďte s ostatními předními světly a užijte si výhody vylepšeného jasu díky LED diodám. Zažijte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.

Vyšší jas pro lepší viditelnost**

Vyšší jas pro lepší viditelnost**

Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku v porovnání s halogenovými žárovkami, a to v kompaktním a univerzálním formátu. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a nabízejí stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je o poznání lepší** při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Classic LED řidičům poskytují lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Instalace způsobem plug-and-play

Instalace způsobem plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Classic LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Classic LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněném prostoru. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Neodpovídá předpisům ECE R37. Určeno pouze pro využití mimo silnice.

  2. V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

  3. 2letá záruka. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.