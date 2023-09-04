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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Až o 400 % jasnější světlo¹
Široká kompatibilita s vozovým parkem
Špičkový styl a bezpečnost
Balení: 2 kusy
Řada Philips Ultinon Pro9200 LED kombinuje výkon technologie LED s ultra kompaktním pouzdrem, které se hodí pro jakékoli osvětlení. Užijte si o 30 % menší rozměry než u předchozí řady, navržené pro snadnou montáž i do nejužších světlometů. Dodatečná montáž je snadná a nabízí vášnivým řidičům a fanouškům úprav bezproblémovou funkčnost.
Mějte světlo na silnici pod kontrolou. Naše žárovky do světlometů Philips Ultinon Pro9200, pečlivě navržené tak, aby vás nadchly pro řízení, poskytují bezkonkurenční výkon a výjimečnou viditelnost, kterou při jízdě chcete. Díky našemu jedinečnému výběru LED diod a pečlivému zdokonalení výrobku si můžete užívat bezkonkurenční jas až o 400 %¹ vyšší, než je zákonem stanovené minimum pro halogenové žárovky. Díky jejich jedinečnému optimálnímu spektru lépe uvidíte dopravní značení a zlepšíte si výhled na silnici před sebou. S našimi žárovkami budete moci jezdit s jistotou.
Jezděte bezpečně a přesně s žárovkami Philips Ultinon Pro9200. Díky přesnému umístění čipů LED v našich žárovkách Philips Ultinon Pro9200 máte na silnici světlo přesně tam, kde ho potřebujete, aniž byste oslňovali protijedoucí vozidla. Naše žárovky jsou také vybaveny inovativní technologií Philips SafeBeam, která vytváří nejlépe využitelný světelný paprsek a přitom neoslňuje. To znamená optimální viditelnost během jízdy.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
¹ V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.
² Nevyhovuje normě ECE, není určeno k použití na veřejných komunikacích. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.
³ Na řadu Philips Ultinon Pro9200 LED se vztahuje 2letá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.