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  • Ovládněte světlo, vzepřete se tmě
  • Ovládněte světlo, vzepřete se tmě
  • Ovládněte světlo, vzepřete se tmě
  • Ovládněte světlo, vzepřete se tmě

Ultinon Pro9200 HLBezkonkurenčně výkonné automobilové LED žárovky

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

4.3
| (31) Recenze
Ovládněte světlo, vzepřete se tmě
Vzepřete se tmě se žárovkami Philips Ultinon Pro9200, které představují vrchol výkonnosti LED žárovek. Dopřejte si výkon špičkové technologie LED, která se postará až o 400%¹ zvýšení jasu v jedné z nejmenších žárovek na trhu.
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Bezkonkurenčně výkonné automobilové LED žárovky

Ovládněte světlo, vzepřete se tmě

  • LED-HL [~H7]

  • Až o 400 % jasnější světlo¹

  • Široká kompatibilita s vozovým parkem

  • Špičkový styl a bezpečnost

  • Balení: 2 kusy

Ultra kompaktní design pro širokou kompatibilitu s vozovým parkem

Ultra kompaktní design pro širokou kompatibilitu s vozovým parkem

Řada Philips Ultinon Pro9200 LED kombinuje výkon technologie LED s ultra kompaktním pouzdrem, které se hodí pro jakékoli osvětlení. Užijte si o 30 % menší rozměry než u předchozí řady, navržené pro snadnou montáž i do nejužších světlometů. Dodatečná montáž je snadná a nabízí vášnivým řidičům a fanouškům úprav bezproblémovou funkčnost.

Koncentrovaný výkon – až o 400 % jasnější světlo¹

Koncentrovaný výkon – až o 400 % jasnější světlo¹

Mějte světlo na silnici pod kontrolou. Naše žárovky do světlometů Philips Ultinon Pro9200, pečlivě navržené tak, aby vás nadchly pro řízení, poskytují bezkonkurenční výkon a výjimečnou viditelnost, kterou při jízdě chcete. Díky našemu jedinečnému výběru LED diod a pečlivému zdokonalení výrobku si můžete užívat bezkonkurenční jas až o 400 %¹ vyšší, než je zákonem stanovené minimum pro halogenové žárovky. Díky jejich jedinečnému optimálnímu spektru lépe uvidíte dopravní značení a zlepšíte si výhled na silnici před sebou. S našimi žárovkami budete moci jezdit s jistotou.

Světlo tam, kde jej potřebujete

Světlo tam, kde jej potřebujete

Jezděte bezpečně a přesně s žárovkami Philips Ultinon Pro9200. Díky přesnému umístění čipů LED v našich žárovkách Philips Ultinon Pro9200 máte na silnici světlo přesně tam, kde ho potřebujete, aniž byste oslňovali protijedoucí vozidla. Naše žárovky jsou také vybaveny inovativní technologií Philips SafeBeam, která vytváří nejlépe využitelný světelný paprsek a přitom neoslňuje. To znamená optimální viditelnost během jízdy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozornění

  1. ¹ V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

  2. ² Nevyhovuje normě ECE, není určeno k použití na veřejných komunikacích. Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

  3. ³ Na řadu Philips Ultinon Pro9200 LED se vztahuje 2letá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.