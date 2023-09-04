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LUM11362U2510C2/10
11362U2510
11362U2510C2
Typ žárovky: H11
Teplé bílé světlo s barevnou teplotou 3500 K
O 80 % vyšší jas
Žárovka LED se snadnou instalací
Počet žárovek: 2
Výkonnější světla, aniž byste museli dělat ústupky na vzhledu! Žárovky Philips Ultinon Classic LED vydávají elegantní a teplé bílé světlo podobné halogenovým světlům, které vašemu autu propůjčí nadčasový vzhled. Barevně je slaďte s ostatními předními světly a užijte si výhody vylepšeného jasu díky LED diodám. Zažijte dokonalé spojení klasického stylu s moderní technologií.
Žárovky Philips Ultinon Classic LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku v porovnání s halogenovými žárovkami, a to v kompaktním a univerzálním formátu. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a nabízejí stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je o poznání lepší při nižší spotřebě energie. Díky jasu vyššímu až o 80 %** poskytují žárovky Philips Ultinon Classic LED řidičům lepší výhled na silnici, usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.
Se žárovkami Philips Ultinon Classic LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Classic LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněném prostoru. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují*.
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Neodpovídá předpisům ECE R37. Určeno pouze pro využití mimo silnice.
Ve srovnání s minimální právními požadavky pro halogenové žárovky.
2letá záruka. Navštivte web philips.com/auto-warranty a dozvíte se více o našich záručních podmínkách. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.