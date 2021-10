Všeobecné obchodní podmínky

7.1 Práva z vadného plnění



7.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.



7.1.2 Společnost Philips Domestic Appliances Vám odpovídá, že Výrobek nemá při převzetí vady. Zejména Vám odpovídá, že v době, kdy jste Výrobek převzal(a),



1. má Výrobek vlastnosti, které jste si se společností Philips Domestic Appliances ujednal(a) a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Philips Domestic Appliances nebo výrobce popsal nebo které jste očekával(a) s ohledem na povahu Výrobku a na základě reklamy společností Philips Domestic Appliances či výrobcem prováděné,



2. se Výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Philips Domestic Appliances uvádí nebo ke kterému se Výrobek tohoto druhu obvykle používá,



3. Výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,



4. e Výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

Výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.



Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Výrobek byl vadný již při převzetí a tuto skutečnost nemusíte prokazovat a náležejí Vám Vaše práva ze zákonné odpovědnosti kupujícího za vady, tj. práva z vadného plnění.

Pokud se však vada vyskytla a byla Vámi reklamována po této době, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí, musíte společnosti Philips Domestic Appliances prokázat, že vada existovala již v době převzetí. Pokud tuto skutečnost prokážete, náležejí Vám Vaše práva z vadného plnění.



Pokud společnosti Philips Domestic Appliances tuto skutečnost neprokážete, náleží Vám jen právo ze záruky dobrovolně poskytnuté společností Philips Domestic Appliances, upravené v čl. 8 těchto podmínek, a to za předpokladu, že se vada vyskytne a bude Vámi společnosti Philips Domestic Appliances oznámena v poskytnuté záruční době a budou splněny záruční podmínky.



Možnost uplatnění práv z vady, resp. z vadného plnění, se však netýká:



1. u Výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

2. na opotřebení Výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,

3. u použitého Výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Výrobek měl při Vašem převzetí, nebo

4. vyplývá-li to z povahy věci.



Nemá-li Výrobek vlastnosti uvedené v prvním odstavci tohoto čl. 7.1.2., můžete požadovat i dodání nového Výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Výrobku, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.



Právo na dodání nového Výrobku, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.



Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Výrobku bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Výrobku, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám společnost Philips Domestic Appliances nemůže dodat nový Výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo Výrobek opravit, jakož i v případě, že společnost Philips Domestic Appliances nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.



7.1.3 Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Výrobku věděl(a), že Výrobek má vadu, anebo pokud jste vadu sám/sama způsobil(a).

Má-li Výrobek vadu, z níž je společnost Philips Domestic Appliances zavázán(a), a jedná-li se o Výrobek prodávaný za nižší cenu nebo o Výrobek použitý, máte místo práva na výměnu Výrobku právo na přiměřenou slevu.



7. 2Odstoupení od smlouvy Vemte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání či pro Vaši osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal(a) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil(a) jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Výrobku, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Výrobku nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Výrobků a v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka Výrobků, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky Výrobků.





Pro Výrobky zakoupené v období od 17. 3. 2020 prodlužuje společnost Philips Domestic Appliances dobu pro odstoupení od smlouvy na třicet (30) dní.



Odstoupení od smlouvy musí být společnosti Philips Domestic Appliances odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, přičemž pro odstoupení můžete využít formulář poskytnutý společností Philips Domestic Appliances na webových stránkách. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Philips Domestic Appliances doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení postupovat dle čl. 7.2.2.



7.2.1 Výrobek byste měl(a) vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste Výrobek převzal(a).



7.2.2 Kroky pro odstoupení od smlouvy:



Pro vrácení zakoupeného zboží postupujte podle pokynu uvedených na stránce:

https://www.philips.cz/c-w/podpora/returns



7.3 Pokud Vám byl dodán Výrobek omylem či je dodán nesprávný, nekompletní nebo vadný Výrobek a domníváte se, že máte nárok na výměnu nebo opravu dle čl. 8 níže, kontaktuje prosím společnost Philips Domestic Appliances na webové stránce https://www.messenger.com/t/philipshomelivingcz nebo od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00 na tel. čísle 228 880 896. Máte-li nárok na výměnu nebo vrácení Výrobku dle čl. 8, nebudou za vrácení Výrobku účtovány žádné náklady.



