3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Posedlost zvukem
Díky klasickému hudebnímu mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Umožňuje přehrávání oblíbené hudby ve formátu MP3/WMA pomocí připojení USB Direct nebo MP3 Link. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.
30 W
Systém RDS (Radio Data System) umožňuje ladit rozhlasové stanice bez znalosti jejich frekvence. Ve standardním režimu se při využití systému RDS na displeji zobrazuje místo vysílací frekvence název stanice, což zrychluje a usnadňuje ladění. Rozhlasové stanice mohou vysílat textové informace, jako jsou zprávy nebo informace o stanici, přímo na displej rozhlasového přijímače. Systém RDS, který je v Evropě hojně rozšířen, zajišťuje přenos textu na stejné frekvenci, jako se vysílá běžný program stanice. Můžete si vybrat, zda chcete na displeji zobrazovat základní informace, jako je název stanice, nebo využívat i další textové služby.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.
3.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Nowaczek
20/05/2012
Polska
Dobre brzmienia za na prawdę małe pieniądze, w sam raz do sypialni.
Sprzęt ma dobre parametry jak za taką cenę. Oczywiście mozna powiedzieć że jest wiele sprzętów które biją MCM305 na głowę, lecz są to sprzęty z półki dopiero dwu krotnie wyższej. Brzmienie w zupełności wystarczające do sypialni, pokoju dziecka bądź kuchni. W większych pomieszczenia raczej polecam zestaw kina 5.1 z dobrym DD.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM305 Mikrowieża Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM305 Mikrowieża Classic
Haki
15/05/2012
Polska
Mała wieża z duszą i zapasem mocy. Doskonała do małego pokoju.
Na pewno warto kupić ten sprzęt. Po za małymi niedoskonałościami (słaby zasięg FM z powodu braku wyjścia na zewnętrzna profesjonalną antenę; chwilowe zawieszanie się niektórych funkcji takich jak klawisze numeryczne) jest to multimedialne centrum muzyczne dla przeciętnego użytkownika. Łatwość obsługi oraz atrakcyjny wygląd sprawiają że warto kupić ten niedrogi sprzęt.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM305 Mikrowieża Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM305 Mikrowieża Classic