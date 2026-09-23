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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD179/58

Přeměňte libovolnou místnost na kino

Miniaturní DVD kino MCD179 je vším, co potřebujete k filmovému zážitku přímo v domácnosti. Díky reproduktorovému systému 2.1, systému Dolby Digital pro pohlcující zvuk a funkci Progressive Scan pro optimální obraz vás čeká opravdová audiovizuální zábava!

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s reproduktory 2.1

Přeměňte libovolnou místnost na kino

  • 2.1

  • Přehrávání formátu DivX

  • komponentní design

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Funkce budíku a časovače vypnutí

Funkce budíku a časovače vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.

Elegantní reprosoustavy

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu