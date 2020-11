Od 3 let věku

Kompaktní velikost hlavice dětského kartáčku Philips Sonicare For Kids má speciálně vytvarovaný profil vhodný pro dětí starší 3 let. Má jemná vlákna, která zajistí příjemné čištění. Je rovněž opatřena gumovým potahem, který přináší bezpečnější a příjemnější čištění. Dodává se také ve větší, standardní velikosti pro děti starší 7 let.