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  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
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  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*
  • Dokonalé čištění během několika vteřin.*

Ukončeno

Philips Sonicare for Kids MiniKompaktní velikost hlavice sonického kartáčku

HX6032/33

4.9
| (80) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dokonalé čištění během několika vteřin.*
Kartáčková hlavice Philips Sonicare For Kids je ideální pro malá ústa s rostoucími zuby. Lze použít výhradně s elektrickými zubními kartáčky For Kids. Společně dětem nabízí bezpečný a příjemný způsob čištění zubů, při kterém se děti zabaví a snadno si na něj zvyknou.
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Čistí a chrání úsměv dětí od 3 let

Dokonalé čištění během několika vteřin.*

  • 2 ks v balení

  • Kompaktní velikost

  • Nasazovací

  • Čištění, které mají děti rády

Od 3 let věku

Od 3 let věku

Kompaktní velikost kartáčkové hlavice Philips Sonicare For Kids má tvarovaný profil vhodný pro zuby dětí od 3 let. Má jemná vlákna, která zajistí příjemné čištění. Je rovněž opatřena gumovým potahem, který přináší bezpečnější a příjemnější čištění. Dodává se také ve větší, standardní velikosti pro děti od 7 let.

Dokonalé čištění s maximálním efektem každou vteřinu

Dokonalé čištění s maximálním efektem každou vteřinu

Náš sonický výkon vám umožní plně využít omezeného času, které vaše děti stráví čištěním zubů. Děti si navíc vytvářejí zdravé návyky a zdokonalují svou techniku čištění.

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

80

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2

04/08/2025

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Doporučuji všem dětem!

Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.

Výhody

Skvěle vyčistí zuby

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Máme ho celá rodina

Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

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Upozornění

  1. než manuální kartáček