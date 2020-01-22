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Ukončeno

Philips Fidelio SoundHubDomácí kino 2.1

HTS9241/12

3.3

| (3) Recenze

Vynikající čistota všech detailů zvuku

Objevte křišťálově čistý zvuk díky novému systému domácího kina SoundHub HTS9241. Titanové výškové reproduktory poskytují dokonalou čistotu všech detailů zvuku. Začněte si vychutnávat své oblíbené filmy a hudbu tak, jak mají znít.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Vynikající čistota všech detailů zvuku

  • 3D Blu-ray

  • Titanové výškové reproduktory

Titanové výškové reproduktory pro nezkreslený zvuk vynikající kvality

Titanové výškové reproduktory pro nezkreslený zvuk vynikající kvality

Společně vyvinuté výškové reproduktory vyrobené z titanu jsou velmi pevné a lehké a zaručují nezkreslený zvuk. Neuvěřitelná odolnost proti zkreslování a rezonancím v celém frekvenčním rozsahu zaručuje fantastickou čistotu všech zvukových detailů.

Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku

Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Technické specifikace

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Recenze

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3.3

z 5

3

Recenze

3
2

22/01/2020

Polska

Polska

Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania

Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie

Výhody

Wspaniały w każdym calu

Nevýhody

nie widzę wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum použití 2018-12-22

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Datum použití 2018-12-22

29/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosto.

Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1

30/11/2017

Polska

Polska

ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!

Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1

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Upozornění

  1. Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.

  2. Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.