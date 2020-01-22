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Ukončeno
HTS9241/12
Vynikající čistota všech detailů zvuku
Objevte křišťálově čistý zvuk díky novému systému domácího kina SoundHub HTS9241. Titanové výškové reproduktory poskytují dokonalou čistotu všech detailů zvuku. Začněte si vychutnávat své oblíbené filmy a hudbu tak, jak mají znít.
3D Blu-ray
Titanové výškové reproduktory
Společně vyvinuté výškové reproduktory vyrobené z titanu jsou velmi pevné a lehké a zaručují nezkreslený zvuk. Neuvěřitelná odolnost proti zkreslování a rezonancím v celém frekvenčním rozsahu zaručuje fantastickou čistotu všech zvukových detailů.
Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.
Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.
3.3
z 5
3
Recenze
Pitaszek 1970
22/01/2020
Polska
Wspaniały sprzęt i łatwość obsługiwania
Łatwość obsługi , doskonały dzwięk oraz piękne wykonanie , Super Funkcjonalność i Wykonanie
Výhody
Wspaniały w każdym calu
Nevýhody
nie widzę wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum použití 2018-12-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Datum použití 2018-12-22
danielkon77
29/08/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosto.
Produkt má dobré vlastnosti. Není bez chyby, stává se, že film, který přehrál s připojeného hard disku bez problému před hodinou, za další hodinu označí za nepodporovaný formát. Musí se vypnout a za cca. 10 min. znovu zapnout nebo úplně restartovat.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Domácí kino 2.1
Jeremii
30/11/2017
Polska
ten produkt całkowicie nieprzydatny!!!
Niestety funkcja NET TV nie działa mimo prawidłowej konfiguracji sieci internetowej z tego co wiem aplikacja NET została wygaszona bardzo nieładnie wielu użytkowników zrazi się do firmy PHILIPS sprzęt praktycznie przestał być użyteczny!! Z tego co wiem nie jest to jedyny produkt Philipsa który stracił swoje walory użytkowe!!!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SoundHub HTS9241 Zestaw kina domowego 2.1
Domácí kino lze připojit ke všem dalším televizorům Philips.
Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.