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        Ukončeno

        HTS5310K/51

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        Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

        Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

        Jednoduché nastavení domácí zábavy

        Pro pomoc při úvodním nastavení systému dodává společnost Philips stručný uživatelský návod, který vás snadno s pomocí jasně označenými obrázků a barev provede základními kroky pro připojení a získání obrazu a zvuku. Tyto základní kroky jsou pro rychlou a snadnou instalaci jasně popsány na obalu.

        Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)

        Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrávat nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.

        Technické specifikace

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        • Vybrané články o zdravém životním stylu