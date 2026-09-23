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Ukončeno
HTS5310K/51
Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.
Pro pomoc při úvodním nastavení systému dodává společnost Philips stručný uživatelský návod, který vás snadno s pomocí jasně označenými obrázků a barev provede základními kroky pro připojení a získání obrazu a zvuku. Tyto základní kroky jsou pro rychlou a snadnou instalaci jasně popsány na obalu.
Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrávat nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.
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