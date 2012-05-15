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Ukončeno
Posedlost zvukem
Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaši domácí zábavu
HDMI 1080p
Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.
4.3
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
BePo
15/05/2012
Polska
idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń
Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
zbys156
10/11/2013
Polska
Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze
Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
stefan9
08/11/2013
Polska
JEST DOBRY
Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1