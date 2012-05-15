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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3520/12

4.3

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Přeneste výkon kina do svého domova! Výkonné reproduktory vybavené basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaši domácí zábavu

Zobrazit všechny výhody

Působivý filmový zvuk s hlubokými basy

Posedlost zvukem

  • HDMI 1080p

Výkonné reproduktory s basovými průduchy zajišťují skvělý zvuk

Výkonné reproduktory s basovými průduchy zajišťují skvělý zvuk

Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II

Vestavěný dekodér systému Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zaručil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

idealne rozwiązanie dla małych pomieszczeń

Bardzo dobra jakość dźwięku i obrazu. Zestaw łatwy w obsłudze, idealny do niedużych pomieszczeń.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

10/11/2013

Polska

Polska

Funkcje produktu bardzo łatwe w obsłudze

Produkt wykonany bardzo estetycznie,wielkość głośników bardzo zadowalająca,bardzo przydatna w ich umiejscowieniu.Jeśli chodzi o mnie to brak mi na wyświetlaczu zegara.Moc poniżej wartości podanej w opisie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

08/11/2013

Polska

Polska

JEST DOBRY

Urządzenie jest Dobre szkoda że są czasem problemy z odtworzeniem podstawowych formatów divix lub xvid

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3520 Zestaw kina domowego 5.1

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