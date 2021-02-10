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  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice
  • Čistá voda, čistší konvice

Ukončeno

Varná konvice

HD4681/55

4.2
| (9) Recenze
Čistá voda, čistší konvice
Že by bylo skvělé uvařit vodu za několik sekund a snadno vyčistit konvici Philips? Ploché topné těleso umožňuje rychle uvařit vodu a snadno se čistí. Omyvatelný filtr vodního kamene zajišťuje čistší vodu a tím i čistší nápoje.
Zobrazit všechny výhody

Výkonná konvice s plochým topným tělesem, které lze snadno vyčistit

Čistá voda, čistší konvice

  • 1,7 l, 2 400 W

  • Ukazatel hladiny vody

  • Plast

  • Výklopné víko

Prostor pro napájecí šňůru usnadňuje skladování

Prostor pro napájecí šňůru usnadňuje skladování

Kabel lze navinout okolo základny, takže konvici lze v kuchyni snadno umístit.

Několikanásobný bezpečnostní systém

Několikanásobný bezpečnostní systém

Několikanásobný bezpečnostní systém proti vyvaření vody, s automatickým vypnutím po uvaření.

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody

Snadno čitelný ukazatel hladiny vody pro leváky i praváky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

9

Recenze

1

10/02/2021

Slovensko

Slovensko

Produkt má dobré funkcie.

Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.

Výhody

Zvukové oznámenie ...

Nevýhody

Žiadne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

28/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wytrzymały

Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/55 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/55 Czajnik

20/05/2012

Polska

Polska

polecam

Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HD4681/00 Czajnik

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