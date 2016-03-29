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Ukončeno

Viva CollectionVarná konvice

HD4676/40

5

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vařte přesně tolik, kolik potřebujete

Jedinečná funkce „indikátor jednoho šálku“ umožňuje, abyste v této stylové varné konvici Philips HD4676/40 uvařili pouze tolik vody, kolik potřebujete. Díky tomu můžete snadno ušetřit až 66 % energie a snížit své působení na životní prostředí.

Zobrazit všechny výhody

Tato konvice šetří až 66 % energie

Vařte přesně tolik, kolik potřebujete

  • 1,0 l 2 400 W

  • Indikace jednoho šálku

  • Levandulově bílá

  • Výklopné víko

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Indikátor jednoho šálku umožňuje vařit pouze tolik vody, kolik potřebujete

Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 66 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Ploché topné těleso pro rychlé dosažení varu a snadné čištění

Skryté ploché topné těleso z nerezové oceli ve varné konvici Philips zajišťuje rychlé dosažení varu a snadné čištění.

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody

Filtr vodního kamene pro čistý šálek vody

Dvojitý filtr vodního kamene pro čistý šálek vody a čistší konvici.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

08/03/2015

Polska

Polska

Ekologiczny,jedyny taki :)

Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu