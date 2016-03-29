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Ukončeno
Vařte přesně tolik, kolik potřebujete
Jedinečná funkce „indikátor jednoho šálku“ umožňuje, abyste v této stylové varné konvici Philips HD4676/40 uvařili pouze tolik vody, kolik potřebujete. Díky tomu můžete snadno ušetřit až 66 % energie a snížit své působení na životní prostředí.
1,0 l 2 400 W
Indikace jednoho šálku
Levandulově bílá
Výklopné víko
Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 66 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Skryté ploché topné těleso z nerezové oceli ve varné konvici Philips zajišťuje rychlé dosažení varu a snadné čištění.
Dvojitý filtr vodního kamene pro čistý šálek vody a čistší konvici.
5.0
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik
mama30
08/03/2015
Polska
Ekologiczny,jedyny taki :)
Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Viva Collection HD4676/40 Czajnik