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Ukončeno
FWM185/12
Poslouchejte hudbu z disku MP3-CD s bohatým zvukem
Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA až deset hodin se systémem FWM185. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma díky přenosnému přehrávači – s připojením USB Direct a vestavěným přehrávačem MP3.
Přehrávání formátu MP3-CD
Připojení USB Direct
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
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