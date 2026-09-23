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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

FWM185/12

Poslouchejte hudbu z disku MP3-CD s bohatým zvukem

Dopřejte si zážitek z nepřerušovaného poslechu skladeb z disku CD/MP3/WMA až deset hodin se systémem FWM185. Prodlužte si radost z hudby poslechem oblíbených melodií doma díky přenosnému přehrávači – s připojením USB Direct a vestavěným přehrávačem MP3.

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním USB Direct

Poslouchejte hudbu z disku MP3-CD s bohatým zvukem

  • Přehrávání formátu MP3-CD

  • Připojení USB Direct

Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

Dvoupásmové reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex pro silný zvuk

10 hodin hudby z MP3-CD

10 hodin hudby z MP3-CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Tuner AM/FM pro poslech rádia

Tuner AM/FM pro poslech rádia

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Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu