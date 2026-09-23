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Ukončeno
DTM3155/12
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Kompatibilní s konektorem Lightning v iPhonu 5, dokonce i při bezdrátovém streamování hudby přes Bluetooth dokáže hudební mikrosystém Philips zachovat detaily a hluboké basy díky technologii wOOx.
Bluetooth® aptX
s konektorem Lightning
USB, CD, FM
Max. 50 W, basový zářič
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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