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Ukončeno

Hudební mikrosystém

DTM3155/12

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Kompatibilní s konektorem Lightning v iPhonu 5, dokonce i při bezdrátovém streamování hudby přes Bluetooth dokáže hudební mikrosystém Philips zachovat detaily a hluboké basy díky technologii wOOx.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • Bluetooth® aptX

  • s konektorem Lightning

  • USB, CD, FM

  • Max. 50 W, basový zářič

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu