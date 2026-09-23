3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
DCB852/10
Kouzlo zvuku
Buďte styloví s tímto Hi-Fi hudebním mikrosystémem Philips. Užijte si čistý a nerušený zvuk rádia DAB+ s kompletním ovládáním díky aplikaci DigitalRadio a krásným obrazem díky aplikaci RadioVIS. Přehrávejte disky CD a přenosná zařízení přes USB nebo MP3 Link.
Dok pro iPod/iPhone/iPad
DAB+
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
Nalaďte si doplňkové služby pomocí funkce RadioVIS: jedná se o výkonnou funkci poskytovanou organizací RadioDNS, která propojuje stanice DAB s internetem. Díky funkci RadioVIS se poslech rádia obohatí o nové zážitky prostřednictvím internetového obsahu v reálném čase. Budete mít k dispozici vysílání DAB a k tomu doprovod v podobě živých prezentací zpráv, aktuálních dopravních informací, reklam a dalšího obsahu, jenž rozšiřuje okruh informací dostupných prostřednictvím rádia. Chcete-li si užívat funkci RadioVis, přejděte do obchodu Apple App Store a stáhněte si bezplatnou aplikaci Philips DigitalRadio. Aplikace vám rovněž umožní plně kontrolovat veškerá rádia DAB+ a FM.
Recenze
Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.