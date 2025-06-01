Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
BT5780/15
Maximální přesnost s minimálním úsilím
Dosáhněte naprosté přesnosti bez námahy. Díky samoostřicím ocelovým břitům a inovativnímu sběrači chloupků a vousů se náš zastřihovač sám naostří a zjednoduší vám péči o vzhled. Technologie BeardSense navíc zvyšuje výkon přesně tam, kde je třeba.Zobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Úprava vousů se sběračem chloupků
celkem
recurring payment
Samoostřící kovové břity zajišťují další sílu umožňující při zastřihování maximální přesnost a zůstanou tak ostré jako první den i bez mazání olejem. Nerezové břity se také snadno čistí.
Přesný číselník zastřihovače umožňuje 40 nastavení délky po krocích 0,2 mm, což vám pomáhá vytvarovat vousy přesně tak, jak potřebujete.
Náš inovativní sběrač chloupků účinně zachytí až 80 % zastřižených chloupků*, takže budete mít se zastřihováním méně starostí.
Díky technologii BeardSense skenuje náš zastřihovač hustotu 125x za vteřinu vašich vousů, aby na hustějších místech navýšil výkon, abyste měli ten správný výkon pro ty nejlepší výsledky.
Pokročilé hřebeny Lift& Trim nadzvednou chloupky směrem k břitu a zachytí je při každém průchodu, aby bylo zajištěno účinné a rovnoměrné zastřižení.
Protože je zastřihovač 100% omyvatelný, stačí ho propláchnout pod tekoucí vodou, což váš zjednoduší zážitek z péče o vzhled.
Díky naší ergonomické rukojeti s 360stupňovou rukojetí Fine Line se zařízení dobře drží a snadno se s ním manévruje, takže poskytuje pohodlí a kontrolu, které potřebujete k dosažení dokonalého vzhledu.
Stojan nabízí pohodlné nabíjení a skladování vašeho zařízení, aby bylo připraveno tehdy, když jste připravení vy.
Naše lithiové baterie s dlouhou životností zajistí až 100 minut provozu s možností 5minutového rychlého nabíjení**, abyste měli ze zastřihování výkonný, dlouhodobý zážitek.
Světelná kontrolka vás informuje o stavu baterie a o tom, jestli je zcela nabitá, abyste měli záruku, že jste vždy připraveni na další péči o svůj vzhled.
Příslušenství
Spotřeba
Design
Servis
Snadné použití
Souhrn
Nástroje pro vytváření různých stylů
Hřebeny
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.