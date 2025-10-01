  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Xenon X-tremeVision gen2 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

    Xenon X-tremeVision gen2

    Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

    Vaší pozornosti neunikne žádný hrbol, zatáčka ani překážka na cestě

    Philips Xenon X-tremeVision gen2

    X-tremeVision 2. generace je nejnovějším pokrokem xenonové technologie se silným paprskem světla, který produkuje velké množství světla. Tento mimořádný světelný výkon zlepšuje vaše podmínky při řízení a pomáhá vám užít si bezpečnější a pohodlnější jízdu.

    Mimořádný výkon

    Produkují delší paprsek světla a poskytují až o 150 % lepší viditelnost*

    Mějte větší povědomí o nebezpečích na kraji silnice, jako jsou chodci nebo blížící se křižovatky.

    Lepší viditelnost

    Teplotě barev 4800 K

    Produkuje světlo, které je šetrné k vašim očím, díky čemuž je řízení v noci bezpečnější a pohodlnější.

    Intenzivním bílým světlem

    Inovativní technologie Xenon HID

    Pomáhá řidičům koncentrovat se na silnici a rozpoznávat překážky a dopravní značky mnohem rychleji než s tradičními žárovkami.

    Směrování světla do správného místa před autem

    Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.

    Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

    Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo. A výkonnější světlo znamená lepší řízení bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

    Ochrana před UV paprsky

    Speciální potahová technologie Philips proti působení UV záření chrání světlomet před ultrafialovým zářením. Z tohoto důvodu je křemičité sklo s potahem Philips proti UV záření dokonale vhodné pro všechny jízdní podmínky. Tato další ochranná vrstva zajišťuje dlouhou životnost světlometů.

    Tu nejpřesnější technologii ohybu světla

    Ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Xenon

    Vyberte si světlometové žárovky Philips Xenon X-tremeVision gen2

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

