Philips Xenon X-tremeVision gen2

Mějte větší povědomí o nebezpečích na kraji silnice, jako jsou chodci nebo blížící se křižovatky.
Produkuje světlo, které je šetrné k vašim očím, díky čemuž je řízení v noci bezpečnější a pohodlnější.
Pomáhá řidičům koncentrovat se na silnici a rozpoznávat překážky a dopravní značky mnohem rychleji než s tradičními žárovkami.
Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.
Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité sklo UV schopné produkovat výkonnější světlo. A výkonnější světlo znamená lepší řízení bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.
Speciální potahová technologie Philips proti působení UV záření chrání světlomet před ultrafialovým zářením. Z tohoto důvodu je křemičité sklo s potahem Philips proti UV záření dokonale vhodné pro všechny jízdní podmínky. Tato další ochranná vrstva zajišťuje dlouhou životnost světlometů.
