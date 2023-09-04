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  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

Xenon X-tremeVision gen2Xenonová výbojka do automobilových světlometů

85122XV2S1

4.3
| (31) Recenze
Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
X-tremeVision 2. generace je nejnovějším pokrokem xenonové technologie se silným paprskem světla, který produkuje velké množství světla. Tento mimořádný světelný výkon zlepšuje vaše podmínky při řízení a pomáhá vám užít si bezpečnější a pohodlnější jízdu.
Zobrazit všechny výhody

Vaší pozornosti neunikne žádný hrbol, zatáčka ani překážka na cestě

Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

  • Typ žárovky: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Xenon X-tremeVision 2. generace: pro prvotřídní světelný výkon

Xenon X-tremeVision 2. generace: pro prvotřídní světelný výkon

Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace jsou navrženy s použitím technologii Philips Xenon pro mimořádný výkon. Produkují delší paprsek světla a poskytují až o 150 % lepší viditelnost¹, čímž vám pomohou spatřit překážky dříve a včas zareagovat. Díky vylepšenému perifernímu osvětlení budete mít navíc lepší přehled o případných rizicích na kraji cesty, jako jsou chodci nebo blížící se křižovatky. Tyto žárovky jasně ozáří každý hrbol, zatáčku či jinou hrozbu na silnici a bez problémů tak uspokojí potřeby těch nejnáročnějších řidičů v těch nejnáročnějších jízdních podmínkách.

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Osvětlení je základní součástí řízení. Pouhé vylepšení kvality osvětlení může pomoci předcházet nehodám. Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace vylepšují viditelnost, takže rozpoznáte překážky a dopravní značení dříve, a zkrátíte tak svou reakční dobu. Spektrální kompozice tohoto světla je přizpůsobená přirozené barevné citlivosti vašeho oka. A díky barevné teplotě 4 800 K tento světlomet produkuje světlo, které nedráždí vaše oči a pomáhá vám v noci jezdit bezpečněji a pohodlněji.

Směrování světla do správného místa před autem

Směrování světla do správného místa před autem

Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu