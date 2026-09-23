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85415WHV2S1
Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu
Žárovky Philips Xenon WhiteVision 2. generace dodávají vašemu autu intenzivní bílý vzhled a ozařují cestu jasnějším a rovnoměrnějším bílým světlem. Ideální volba pro xenonové světlomety, které doplňují LED světla.
Typ žárovky: D1S
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Přední světla Philips Xenon WhiteVision gen2 jsou dokonalou volbou pro ty, kdo si přejí jasný a bílý vzhled svých předních světel – podobný, jako mají světla založená na LED. Díky stejné teplotě barev, jakou mají světla LED, je Xenon WhiteVision gen2 dokonalým vylepšením Vašich xenonových předních světel.
S teplotou barev až 5000 K osvětlují žárovky Philips Xenon WhiteVision silnici před vámi jasným a čistým bílým světlem prorážejícím temnotu. Místo vynakládání úsilí na rozlišování cesty před vámi si můžete užívat bezpečnější a více vzrušující jízdu. Díky automobilovému osvětlení Philips už pro Vás noční jízdy nebudou znamenat omezení.
Při jízdě ve tmě je životně důležité být schopen rychle detekovat a identifikovat dopravní značení a značky. Se světly Xenon WhiteVision získáte intenzivní a rovnoměrné bílé světlo. V kombinaci s vysokou teplotou barev poskytují tato přední světla vyšší kontrast a lepší odraz od předmětů a značek. A budete prožívat pohodlnější a bezpečnější jízdu. Skutečností je, že mnoho dopravních nehod způsobují unavení nesoustředění řidiči. Toto bílé světlo Vám pomůže udržet koncentraci a zůstávat na pozoru i při noční jízdě.
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