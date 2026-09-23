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Xenon WhiteVision gen2Xenonová výbojka do automobilových světlometů

85415WHV2S1

Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu

Žárovky Philips Xenon WhiteVision 2. generace dodávají vašemu autu intenzivní bílý vzhled a ozařují cestu jasnějším a rovnoměrnějším bílým světlem. Ideální volba pro xenonové světlomety, které doplňují LED světla.

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Intenzivní a bělejší světlo zlepšuje řidičovu koncentraci

Čiré, jasné bílé světlo porazí temnotu

  • Typ žárovky: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Dokonalý bílý efekt vhodně doplní ostatní LED světla na vašem voze

Přední světla Philips Xenon WhiteVision gen2 jsou dokonalou volbou pro ty, kdo si přejí jasný a bílý vzhled svých předních světel – podobný, jako mají světla založená na LED. Díky stejné teplotě barev, jakou mají světla LED, je Xenon WhiteVision gen2 dokonalým vylepšením Vašich xenonových předních světel.

Ostrý, čistě bílý paprsek světla prořízne temnotu

S teplotou barev až 5000 K osvětlují žárovky Philips Xenon WhiteVision silnici před vámi jasným a čistým bílým světlem prorážejícím temnotu. Místo vynakládání úsilí na rozlišování cesty před vámi si můžete užívat bezpečnější a více vzrušující jízdu. Díky automobilovému osvětlení Philips už pro Vás noční jízdy nebudou znamenat omezení.

Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Při jízdě ve tmě je životně důležité být schopen rychle detekovat a identifikovat dopravní značení a značky. Se světly Xenon WhiteVision získáte intenzivní a rovnoměrné bílé světlo. V kombinaci s vysokou teplotou barev poskytují tato přední světla vyšší kontrast a lepší odraz od předmětů a značek. A budete prožívat pohodlnější a bezpečnější jízdu. Skutečností je, že mnoho dopravních nehod způsobují unavení nesoustředění řidiči. Toto bílé světlo Vám pomůže udržet koncentraci a zůstávat na pozoru i při noční jízdě.

Technické specifikace

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