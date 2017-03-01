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Typ žárovky: D1S
85 V, 35 W
Počet žárovek: 1
Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace jsou navrženy s použitím technologii Philips Xenon pro mimořádný výkon. Produkují delší paprsek světla a poskytují až o 150 % lepší viditelnost¹, čímž vám pomohou spatřit překážky dříve a včas zareagovat. Díky vylepšenému perifernímu osvětlení budete mít navíc lepší přehled o případných rizicích na kraji cesty, jako jsou chodci nebo blížící se křižovatky. Tyto žárovky jasně ozáří každý hrbol, zatáčku či jinou hrozbu na silnici a bez problémů tak uspokojí potřeby těch nejnáročnějších řidičů v těch nejnáročnějších jízdních podmínkách.
Osvětlení je základní součástí řízení. Pouhé vylepšení kvality osvětlení může pomoci předcházet nehodám. Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace vylepšují viditelnost, takže rozpoznáte překážky a dopravní značení dříve, a zkrátíte tak svou reakční dobu. Spektrální kompozice tohoto světla je přizpůsobená přirozené barevné citlivosti vašeho oka. A díky barevné teplotě 4 800 K tento světlomet produkuje světlo, které nedráždí vaše oči a pomáhá vám v noci jezdit bezpečněji a pohodlněji.
Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dawe102
01/03/2017
Česká republika
Výborný výkon výbojky
Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ Ve srovnání s minimálními zákonnými požadavky (kromě typu D2R, které poskytují až o 20 % větší viditelnost)