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  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
  • Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
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Xenon X-tremeVision gen2Xenonová výbojka do automobilových světlometů

85415XV2S1

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly
X-tremeVision 2. generace je nejnovějším pokrokem xenonové technologie se silným paprskem světla, který produkuje velké množství světla. Tento mimořádný světelný výkon zlepšuje vaše podmínky při řízení a pomáhá vám užít si bezpečnější a pohodlnější jízdu.
Zobrazit všechny výhody

Vaší pozornosti neunikne žádný hrbol, zatáčka ani překážka na cestě

Mějte bezpečnější pocit z jízdy s jasnějšími světly

  • Typ žárovky: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Počet žárovek: 1

Xenon X-tremeVision 2. generace: pro prvotřídní světelný výkon

Xenon X-tremeVision 2. generace: pro prvotřídní světelný výkon

Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace jsou navrženy s použitím technologii Philips Xenon pro mimořádný výkon. Produkují delší paprsek světla a poskytují až o 150 % lepší viditelnost¹, čímž vám pomohou spatřit překážky dříve a včas zareagovat. Díky vylepšenému perifernímu osvětlení budete mít navíc lepší přehled o případných rizicích na kraji cesty, jako jsou chodci nebo blížící se křižovatky. Tyto žárovky jasně ozáří každý hrbol, zatáčku či jinou hrozbu na silnici a bez problémů tak uspokojí potřeby těch nejnáročnějších řidičů v těch nejnáročnějších jízdních podmínkách.

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Lepší viditelnost pro bezpečnější a pohodlnější jízdu

Osvětlení je základní součástí řízení. Pouhé vylepšení kvality osvětlení může pomoci předcházet nehodám. Žárovky Xenon X-tremeVision 2. generace vylepšují viditelnost, takže rozpoznáte překážky a dopravní značení dříve, a zkrátíte tak svou reakční dobu. Spektrální kompozice tohoto světla je přizpůsobená přirozené barevné citlivosti vašeho oka. A díky barevné teplotě 4 800 K tento světlomet produkuje světlo, které nedráždí vaše oči a pomáhá vám v noci jezdit bezpečněji a pohodlněji.

Směrování světla do správného místa před autem

Směrování světla do správného místa před autem

Nestačí jen mít výkonné světlomety, důležitá je také optická přesnost. Žárovky Xenon X-tremeVision mají tu nejpřesnější technologii ohybu světla nastavenu na úrovni 150–350µm. To znamená, že ozáří silnici přesně tam, kde to potřebujete, a nebudou oslňovat protijedoucí řidiče.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/03/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný výkon výbojky

Ostrý paprsek. Nejprve svitíla výbojka dost žlutě ale postupem času cca po půl hodině jízdy je bělejší. Opravdu je o něco silnější než klasická xenonová výbojka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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Upozornění

  1. ¹ Ve srovnání s minimálními zákonnými požadavky (kromě typu D2R, které poskytují až o 20 % větší viditelnost)