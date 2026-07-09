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Co znamenají různobarevná světla na mém strojku Philips OneBlade?

Světelný kroužek na rukojeti strojku OneBlade se může rozsvítit několika různými barvami. Níže zjistíte, co tyto barvy znamenají a jakou akci máte provést.

Upozorňujeme, že při prvním zapnutí zařízení kontrolka vystřídá celé spektrum dostupných barev, aby vás uvítala ve světě zařízení OneBlade!

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP6506/15 , QP6507/23 , QP6552/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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