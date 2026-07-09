Co znamenají různobarevná světla na mém strojku Philips OneBlade?
Světelný kroužek na rukojeti strojku OneBlade se může rozsvítit několika různými barvami. Níže zjistíte, co tyto barvy znamenají a jakou akci máte provést.
Upozorňujeme, že při prvním zapnutí zařízení kontrolka vystřídá celé spektrum dostupných barev, aby vás uvítala ve světě zařízení OneBlade!
Blikající modrá kontrolka: strojek OneBlade je v režimu připojování, což znamená, že hledá mobilní zařízení nebo probíhá proces připojování.
Svítící modrá kontrolka: strojek OneBlade je připojen k mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth.
Blikající oranžová kontrolka: pokud světelný kroužek začne oranžově blikat a zhasínat, je nabití baterie strojku OneBlade nízké. Když světelný kroužek rychle oranžově bliká, je baterie strojku OneBlade vybitá.
Blikající bílá kontrolka: strojek OneBlade se nabíjí!
Svítící bílá kontrolka: strojek OneBlade je plně nabitý a připravený k použití. Kvůli úspoře energie světlo zhasne přibližně 30 minut po plném nabití zařízení.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP6506/15 , QP6507/23 , QP6552/30 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›