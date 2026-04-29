VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Co je to OneBlade Club?

OneBlade Club společnosti Philips je služba předplatného pro strojky OneBlade a náhradní břity.

Přihlásíte-li se k předplatnému OneBlade Club, můžete zakoupit Philips OneBlade prostřednictvím malých měsíčních plateb. Zároveň s tím můžete zvolit, jak často vám budeme doručovat nové břity, a to přímo na vaši adresu.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory