Co je to OneBlade Club?

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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
OneBlade Club společnosti Philips je služba předplatného pro strojky OneBlade a náhradní břity.
Přihlásíte-li se k předplatnému OneBlade Club, můžete zakoupit Philips OneBlade prostřednictvím malých měsíčních plateb. Zároveň s tím můžete zvolit, jak často vám budeme doručovat nové břity, a to přímo na vaši adresu.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .