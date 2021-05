Druhy pečicích nádob a forem, které lze vkládat do fritézy Philips Airfryer

Do fritézy Airfryer můžete vložit jakoukoli zapékací nádobu nebo pečicí formu, ať už skleněnou, keramickou, kovovou nebo silikonovou. Můžete také používat silikonové nebo papírové košíčky či formy na cupcaky, muffiny a malé gratinované pokrmy.



Poznámka:



* Když nádobu vložíte do košíku, mezí ní a košíkem by měla na obou stranách zůstat mezera, aby bylo zajištěno proudění vzduchu.



* Nikdy neumisťujte zapékací mísu přímo do nádoby, protože byste tím zamezili proudění vzduchu v nádobě a ohřála by se pouze horní část pokrmu. Zapékací mísu vkládejte vždy do košíku.



* Při manipulaci s pečicí nádobou nebo pečicí formou vždy používejte kuchyňské rukavice. Pečicí nádoby, pečicí formy a košík fritézy Philips Airfryer se totiž při vaření velmi silně zahřívají.