U přístrojů typu: HD8743 až HD8747 a RI8743 až RI8747 se sériovým číslem TW901241438213 až TW901434485351.

Po spuštění musí být proces zcela dokončen bez přerušení. Odpojení přístroje ze zásuvky neukončí proces.

Pokud nemůžete dokončit postup odstranění vodního kamene, odpojte přístroj ze zásuvky, nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO a ZAPNĚTE přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF. Přístroj se automaticky spustí od kroku 6 procesu odstranění vodního kamene. Pokračujte od tohoto místa a kompletně dokončete proces.

Proces odstranění vodního kamene

1) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Naplňte ji pitnou vodu po značku MAX a vložte ji zpět.

2) VYPNĚTE přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF.

3) Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.

4) Umístěte velkou nádobu pod trysku pro horkou vodu / páru.

5) Stiskněte současně tlačítka ESPRESSO a COFFEE po dobu přibližně 5 sekund. Červená kontrolka VYKŘIČNÍK začne rychle blikat a bude blikat během celého cyklu odstranění vodního kamene.

6) Z přístroje začne vnitřním vedením v několika jednominutových intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru. To bude trvat přibližně 5 minut. Počkejte, než se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY.

Pozor: Pokud jste NEVYPNULI přístroj před stisknutím dvou tlačítek, přístroj začne připravovat kávu namísto aktivace cyklu odstranění vodního kamene. V tomto případě začněte znovu od kroku 2.

7) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA.

8) Po přibližně 1 minutě začne z přístroje v několika jednominutových intervalech vytékat roztok tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se zcela nevyprázdní nádržka na vodu. To bude trvat přibližně 15 minut.

9) Když začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO. Rozsvítí se červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

10) Vylijte velkou nádobu a tácek na okapávání a umístěte je zpět.

Vyplachovací cyklus

11) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

12) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Přístroj naplní své vnitřní okruhy.

13) Poté začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.

14) Z přístroje vyteče voda vnitřním vedením do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru.

15) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Z přístroje začne nyní vytékat voda tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu.

16) Poté začne pomalu blikat zelená kontrolka 2 ŠÁLKY. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO. Rozsvítí se červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

Druhý cyklus vyplachování

17) Vylijte velkou nádobu a tácek na okapávání a umístěte je zpět.

18) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

19) Když se rozsvítí zelená kontrolka 2 ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA.

20) Z přístroje začne vytékat voda tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se nevyprázdní nádržka na vodu.

21) Poté se přístroj vypne. Zhasne červená kontrolka VYKŘIČNÍK. Nastavte ovládací tlačítko do polohy KÁVOVÉ ZRNO.

22) Vypláchněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět. Znovu instalujte napěňovač mléka Pannarello / Cappuccinatore a vodní filtr INTENZA (pokud je nainstalován).

23) Vypláchněte nádržku na vodu a naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

24) Chcete-li si připravit kávu, zapněte přístroj.