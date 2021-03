1) Otevřete nabídku MENU (NABÍDKA), vyberte položku MAINTENANCE SETTING (NASTAVENÍ ÚDRŽBY) a zvolte možnost DESCALING CYCLE (CYKLUS ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE).

2) Stisknutím tlačítka OK potvrdíte zadání a spustíte cyklus odstranění vodního kamene.

3) Vyjměte nádržku na vodu. Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.

4) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku MAX. (Zajistěte, aby bylo dosaženo rysky MAX; jinak bude nutné další vyplachování.) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.

5) Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

6) Otevřete obslužná dvířka a vylijte tácek na odkapávání a zásuvku na mletou kávu. Umístěte je zpět.

7) Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

8) Naplňte karafu do poloviny pitnou vodou a vložte ji do přístroje.

9) Umístěte dávkovač karafy na mléko do polohy vaření. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

10) Umístěte mísu pod dávkovač karafy na mléko a dávkovací hubičku. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

11) Z přístroje začne v určitých intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

12) Když se zobrazí zpráva „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (VYPLÁCHNĚTE NÁDRŽKU NA VODU A NAPLŇTE JI PITNOU VODOU), spotřebovala se celé směs roztoku pro odstranění vodního kamene a vody.

13) Vypláchněte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou po značku MAX. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

14) Vyprázdněte vnitřní tácek na odkapávání a dejte jej zpět. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

15) Vyprázdněte karafu na mléko, naplňte ji znovu do poloviny pitnou vodou a vložte ji do přístroje. 16) Umístěte dávkovač karafy na mléko do polohy vaření. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

16) Vyprázdněte mísu a dejte ji zpět. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka OK.

17) Přístroj zahájí cyklus vyplachování.

18) Po využití množství vody potřebného pro cyklus vyplachování je přístroj připraven. Důležitá poznámka: Pokud je nutné přístroj vypláchnout podruhé nebo potřetí a zobrazuje se zpráva „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER“ (VYPLÁCHNĚTE NÁDRŽKU NA VODU A NAPLŇTE JI PITNOU VODOU), nedoplnili jste nádržku na vodu po značku MAX. Doplňte nádržku na vodu po značku MAX a proveďte další cyklus vyplachování.

19) Vyprázdněte vnitřní tácek na odkapávání a dejte jej zpět.

20) Vylijte a vyčistěte karafu na mléko.

21) Poté umyjte varnou jednotku vodou.

22) Přístroj je nyní připraven k použití.