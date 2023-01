5. Šum jako lék

Některým rodičům pro uklidnění miminka s kolikou funguje lehký „bílý šum“ či hudba. Můžete si pustit uklidňující muziku nebo své miminko položit do pokoje se zapnutou sušičkou, vysavačem či se zdrojem bílého šumu. Tyto uklidňující zvuky mohou pomoci odvrátit pozornost a poskytnout vašemu miminku úlevu od koliky.

Naproti tomu jsou ale některá miminka, která potřebují méně stimulace, zejména pak ta do dvou měsíců věku trpící kolikou. V tomto případě můžete miminko zabalit do deky a umístit ho do tmavé místnosti.